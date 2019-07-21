Trump ile Pakistan Başbakanı İmran Han görüşecek
1 saat önce
ABD Başkanı Donald Trump ile Pakistan Başbakanı İmran Han'ın yapacağı görüşmede ikili ve bölgesel konular gündeme gelecek.
ABD Başkanı Donald Trump
ile Pakistan
Başbakanı İmran Han
'ın yapacağı görüşmede ikili ve bölgesel konular gündeme gelecek.
Haber Yayın Tarihi: 21.07.2019 03:27
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