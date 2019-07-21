Son Dakika Haberleri: Trump ile Pakistan Başbakanı İmran Han görüşecek
Son Dakika Ekonomi Haber

Trump ile Pakistan Başbakanı İmran Han görüşecek

1 saat önce

ABD Başkanı Donald Trump ile Pakistan Başbakanı İmran Han'ın yapacağı görüşmede ikili ve bölgesel konular gündeme gelecek.

Trump ile Pakistan Başbakanı İmran Han görüşecek, System.String[]
ABD Başkanı Donald Trump ile Pakistan Başbakanı İmran Han'ın yapacağı görüşmede ikili ve bölgesel konular gündeme gelecek.
Amerika Birleşik Devletleri, Donald Trump, Pakistan, Han, Ekonomi

Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi: 21.07.2019 03:27 
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



ABD'den Pompeo-Çavuşoğlu görüşmesi açıklaması: "S-400'ler bizi hayal kırıklığına uğrattı" Quaresma bombası! Amerika'dan 2 talip çıktı Trump, Türkiye'yi konuşmak için bütün Cumhuriyetçi Senatörleri toplantıya çağırdı CHP Sözcüsü Öztrak'tan 11'inci Kalkınma Planı eleştirisi: Bu plan iflasın ifadesi

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.7.2019 16:30:13. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Trump ile Pakistan Başbakanı İmran Han görüşecek
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]