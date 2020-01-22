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Trump ile Salih, Irak'dakı ABD askerinin varlığını konuştu; ABD çekilmeyi düşünmüyor
6 saat önce
Irak Cumhurbaşkanı Berhem Salih, ABD Başkanı Donald Trump ile yabancı güçlerin Irak'taki varlığı ve birliklerin azaltılması konusunu görüştü.
Irak Cumhurbaşkanı Berhem Salih, ABD Başkanı Donald Trump ile yabancı güçlerin Irak'taki varlığı ve birliklerin azaltılması konusunu görüştü.
Irak Cumhurbaşkanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Salih ve Trump İsviçre'nin Davos kentinde devam eden 50'nci Dünya Ekonomik Forumu (WEF) kapsamında bir araya geldi.
Haber Yayın Tarihi: 22.01.2020 06:33
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