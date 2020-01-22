Trump ile Salih, Irak'dakı ABD askerinin varlığını konuştu; ABD çekilmeyi düşünmüyor - Son Dakika
Son Dakika Dünya Trump ile Salih, Irak'dakı ABD askerinin varlığını konuştu; ABD çekilmeyi düşünmüyor - Son Dakika Dünya

Trump ile Salih, Irak'dakı ABD askerinin varlığını konuştu; ABD çekilmeyi düşünmüyor

6 saat önce

Irak Cumhurbaşkanı Berhem Salih, ABD Başkanı Donald Trump ile yabancı güçlerin Irak'taki varlığı ve birliklerin azaltılması konusunu görüştü.

Trump ile Salih, Irak'dakı ABD askerinin varlığını konuştu; ABD çekilmeyi düşünmüyor, System.String[]

Irak Cumhurbaşkanı Berhem Salih, ABD Başkanı Donald Trump ile yabancı güçlerin Irak'taki varlığı ve birliklerin azaltılması konusunu görüştü.


Irak Cumhurbaşkanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Salih ve Trump İsviçre'nin Davos kentinde devam eden 50'nci Dünya Ekonomik Forumu (WEF) kapsamında bir araya geldi.

Euronews.com'da Görüntüle

Amerika Birleşik Devletleri, Berhem Salih, Donald Trump, Irak, Dünya, Son Dakika

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 22.01.2020 06:33 
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Trump, 7 ülkeye daha vize kısıtlaması getirmeyi planlıyor
ABD'den Türkiye'ye skandal çağrı: Doğu Akdeniz'deki faaliyetleri durdurun İran'da bir Devrim Muhafızı komutanına daha suikasta uğradı ABD'li Tümgeneral: "Ruslar Suriye'de bizi test ediyor"

Son Dakika Haberleri

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.01.2020 01:29:17. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Trump ile Salih, Irak'dakı ABD askerinin varlığını konuştu; ABD çekilmeyi düşünmüyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]