Son Dakika Haberleri: Trump ile Şi görüştü
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Trump ile Şi görüştü

1 saat önce

ABD Başkanı Donald Trump ile Çin Devlet Başkanı Şi Cinping, iki ülke arasındaki ticari ilişkileri ele alan telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

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ABD Başkanı Donald Trump ile Çin Devlet Başkanı Şi Cinping, iki ülke arasındaki ticari ilişkileri ele alan telefon görüşmesi gerçekleştirdi
Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi : 18.06.2019 11:48 
Şi Cinping, Amerika Birleşik Devletleri, Donald Trump, Ekonomi
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