Trump ile Şi görüştü
1 saat önce
ABD Başkanı Donald Trump ile Çin Devlet Başkanı Şi Cinping, iki ülke arasındaki ticari ilişkileri ele alan telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
Haber Yayın Tarihi : 18.06.2019 11:48
ABD Başkanı Donald Trump
ile Çin Devlet Başkanı Şi Cinping
, iki ülke arasındaki ticari ilişkileri ele alan telefon görüşmesi gerçekleştirdi
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