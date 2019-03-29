Son Dakika Haberleri: Trump ile Sisi Görüşecek

Trump ile Sisi Görüşecek

1 saat önce

ABD Başkanı Donald Trump'ın, Mısır Cumhurbaşkanı Abdülfettah es-Sisi'yi ağırlayacağı bildirildi.

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ABD Başkanı Donald Trump'ın, Mısır Cumhurbaşkanı Abdülfettah es- Sisi'yi ağırlayacağı bildirildi.

Beyaz Saray yapılan yazılı açıklamada, Trump'ın Mısır Cumhurbaşkanı Sisi ile 9 Nisan'da Beyaz Saray'da görüşeceği belirtildi.

Açıklamada, "Başkan Donald Trump, Mısır Cumhurbaşkanı es-Sisi'yi 9 Nisan 2019 tarihinde konuk edecek." ifadesi kullanılırken, Trump ve Sisi'nin ABD ve Mısır arasındaki askeri, ekonomik ve terörle mücadelede iş birliği konularını ele alacakları kaydedildi.

Trump, Eylül 2018'de, BM 73. Genel Kurul Görüşmeleri için geldiği New York'ta kaldığı Lotte New York Palace otelde Sisi ile bir araya gelmişti.

Mısır'da 2013'te Sisi'nin yaptığı askeri darbeyle devrilen, ülkenin demokratik yollarla seçilmiş ilk cumhurbaşkanı Muhammed Mursi hala hapiste tutuluyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 29.03.2019 06:12 Kaynak: AA

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