Trump ile yargı arasında nüfus sayımı çekişmesi
1 saat önce
ABD Başkanı Trump'ın 2020'de yapılacak nüfus sayımında yer alması tartışma konusu olan vatandaşlık sorusu için başkanlık kararnamesi çıkaracağı iddia edildi.
ABD Başkanı Trump'ın 2020'de yapılacak nüfus sayımında yer alması tartışma konusu olan vatandaşlık sorusu için başkanlık kararnamesi çıkaracağı iddia edildi.
Haber Yayın Tarihi : 04.07.2019 11:12
Yurt dışına kaçırmak için kelebek ve böcek toplayan iki profesör suçüstü yakalandı
Sokak ortasındaki boş tabut korkuttu!
İBB'den "65 yaş kartı iptal edilecek" iddialarıyla ilgili açıklama
ABD'de korkutan deprem! Tsunami alarmı verildi