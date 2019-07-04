Son Dakika Haberleri: Trump ile yargı arasında nüfus sayımı çekişmesi
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Trump ile yargı arasında nüfus sayımı çekişmesi

1 saat önce

ABD Başkanı Trump'ın 2020'de yapılacak nüfus sayımında yer alması tartışma konusu olan vatandaşlık sorusu için başkanlık kararnamesi çıkaracağı iddia edildi.

Trump ile yargı arasında nüfus sayımı çekişmesi, System.String[]
ABD Başkanı Trump'ın 2020'de yapılacak nüfus sayımında yer alması tartışma konusu olan vatandaşlık sorusu için başkanlık kararnamesi çıkaracağı iddia edildi.
Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi : 04.07.2019 11:12 
Amerika Birleşik Devletleri, Donald Trump, Ekonomi
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