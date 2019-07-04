Trump ile yargı arasında nüfus sayımı çekişmesi

ABD Başkanı Trump'ın 2020'de yapılacak nüfus sayımında yer alması tartışma konusu olan vatandaşlık sorusu için başkanlık kararnamesi çıkaracağı iddia edildi.

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Yurt dışına kaçırmak için kelebek ve böcek toplayan iki profesör suçüstü yakalandı