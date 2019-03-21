Son Dakika Haberleri: Trump'ın açıklamaları ABD-Çin görüşmelerini zora sokabilir

Trump'ın açıklamaları ABD-Çin görüşmelerini zora sokabilir

1 saat önce

Çinli yetkililer herhangi bir anlaşmanın bir parçası olarak ABD gümrük vergilerinin tamamen kaldırılması için baskı yaparken, Trump, "Kaldırmaktan bahsetmiyoruz.

Trump'ın açıklamaları ABD-Çin görüşmelerini zora sokabilir, System.String[]
Çinli yetkililer herhangi bir anlaşmanın bir parçası olarak ABD gümrük vergilerinin tamamen kaldırılması için baskı yaparken, Trump, "Kaldırmaktan bahsetmiyoruz. Önemli bir süre kalmasından bahsediyoruz" açıklamasını yaptı.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 21.03.2019 10:06 

Amerika Birleşik Devletleri, Donald Trump, Ekonomi
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