Trump'ın açıklamaları ABD-Çin görüşmelerini zora sokabilir
1 saat önce
Çinli yetkililer herhangi bir anlaşmanın bir parçası olarak ABD gümrük vergilerinin tamamen kaldırılması için baskı yaparken, Trump, "Kaldırmaktan bahsetmiyoruz.
Çinli yetkililer herhangi bir anlaşmanın bir parçası olarak ABD
gümrük vergilerinin tamamen kaldırılması için baskı yaparken, Trump
, "Kaldırmaktan bahsetmiyoruz. Önemli bir süre kalmasından bahsediyoruz" açıklamasını yaptı.
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Haber Yayın Tarihi : 21.03.2019 10:06
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