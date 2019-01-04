Son Dakika Haberleri: Trump'ın Açıklamasına Afgan Makamlarından Tepki

Trump'ın Açıklamasına Afgan Makamlarından Tepki

1 saat önce

ABD Başkanı Donald Trump'ın dün Beyaz Saray'da düzenlenen kabine toplantısındaki açıklamaları Afganistan'da tepkiye yol açtı.

Trump'ın Açıklamasına Afgan Makamlarından Tepki, System.String[]
ABD Başkanı Donald Trump'ın dün Beyaz Saray'da düzenlenen kabine toplantısındaki açıklamaları Afganistan'da tepkiye yol açtı.

Afganistan Cumhurbaşkanılığının yaptığı yazılı açıklamada, "Trump'ın Afganistan hakkında yaptığı açıklamalarla ilgili diplomatik yollardan izahat istiyoruz." ifadesi kullanıldı.

Afganistan'ın başka ülkelerle ilişkisinin ortak çıkarlara dayandığı vurgulanan açıklamada, ülkedeki uluslararası güçlerin sadece bu ülke için değil aynı zamanda dünya ve dost ülkelerin güvenliği için de önemli olduğunun altı çizildi.

Afganistan Halk Meclisi Başkan Yardımcısı Muhammed Asef Sıddiki, "Trump'ın açıklaması Afganistan'daki kargaşanın artmasına sebep olacaktır." değerlendirmesinde bulundu.

NATO ve ABD'de karşıtlarının Trump'ın söz konusu açıklamasını suistimal edeceğini belirten Sıddiki, ABD'nin Afganistan'da başarsız olduğunun sanılacağını söyledi.

Ayrıca Sıddiki, Trump'ın açıklamasının, ABD'nin müttefiklerinin de moralini bozacağını dile getirdi.

ABD Başkanı Trump, dünkü konuşmasında "Doğru olan bir şeyler yapacağız. Taliban ile çok başka kimselerle de konuşuyoruz. Hindistan dediniz. Hindistan orada, Rusya orada. Rusya Sovyetler Birliği idi, Afganistan onları Rusya yaptı, çünkü Afganistan'da savaşırken iflas ettiler. Diğer ülkelere bakın. Pakistan orada. Onlar savaşmalı." açıklamasında bulunmuştu.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 04.01.2019 09:41 Kaynak: AA

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