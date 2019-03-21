Trump'ın Açıklamasına Ankara'dan Tepki Üstüne Tepki
17 dakika önce
Cumhurbaşkanılığı Sözcüsü İbrahim Kalın, ABD Başkanı Trump'ın skandal Golan tepeleri açıklamasına tepki gösterdi.
Cumhurbaşkanılığı Sözcüsü İbrahim Kalın
, ABD
Başkanı Trump
'ın skandal Golan tepeleri açıklamasına tepki gösterdi. Tepkisini sosyal medya hesabından dile getiren Cumhurbaşkanılığı Sözcüsü İbrahim Kalın, "Uluslararası hukuk, ülkelerin toprak bütünlüğünü garanti altına alır. ABD yönetiminin Filistin
topraklarını işgal eden İsrail
'in Golan tepelerine yönelik hukuk dışı eylemlerini meşrulaştırmaya çalışması, işgal politikasına destek vermek ve çatışmaları derinleştirmek demektir" ifadelerini kullandı.
(İHA)
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Haber Yayın Tarihi : 21.03.2019 11:16 Kaynak: İHA
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