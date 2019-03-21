Son Dakika Haberleri: Trump'ın Açıklamasına Ankara'dan Tepki Üstüne Tepki

Trump'ın Açıklamasına Ankara'dan Tepki Üstüne Tepki

17 dakika önce

Cumhurbaşkanılığı Sözcüsü İbrahim Kalın, ABD Başkanı Trump'ın skandal Golan tepeleri açıklamasına tepki gösterdi.

Trump'ın Açıklamasına Ankara'dan Tepki Üstüne Tepki, System.String[]
Cumhurbaşkanılığı Sözcüsü İbrahim Kalın, ABD Başkanı Trump'ın skandal Golan tepeleri açıklamasına tepki gösterdi. Tepkisini sosyal medya hesabından dile getiren Cumhurbaşkanılığı Sözcüsü İbrahim Kalın, "Uluslararası hukuk, ülkelerin toprak bütünlüğünü garanti altına alır. ABD yönetiminin Filistin topraklarını işgal eden İsrail'in Golan tepelerine yönelik hukuk dışı eylemlerini meşrulaştırmaya çalışması, işgal politikasına destek vermek ve çatışmaları derinleştirmek demektir" ifadelerini kullandı.

(İHA)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 21.03.2019 11:16 Kaynak: İHA

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