Trump'ın açıklamasıyla Türkiye'nin dolar cinsi tahvilleri yükseldi
1 saat önce
Türkiye'nin dolar cinsi tahvilleri Trump'ın Türkiye'ye yaptırım getirilmesine yönelik henüz karar alınmadığını söylemesinin ardından yükseldi.
Türkiye
'nin dolar cinsi tahvilleri Trump'ın Türkiye'ye yaptırım getirilmesine yönelik henüz karar alınmadığını söylemesinin ardından yükseldi.
Haber Yayın Tarihi: 19.07.2019 01:22
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