Son Dakika Haberleri: Trump'ın açıklamasıyla Türkiye'nin dolar cinsi tahvilleri yükseldi
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Trump'ın açıklamasıyla Türkiye'nin dolar cinsi tahvilleri yükseldi

1 saat önce

Türkiye'nin dolar cinsi tahvilleri Trump'ın Türkiye'ye yaptırım getirilmesine yönelik henüz karar alınmadığını söylemesinin ardından yükseldi.

Trump'ın açıklamasıyla Türkiye'nin dolar cinsi tahvilleri yükseldi, System.String[]
Türkiye'nin dolar cinsi tahvilleri Trump'ın Türkiye'ye yaptırım getirilmesine yönelik henüz karar alınmadığını söylemesinin ardından yükseldi.
Donald Trump, Türkiye, Ekonomi

Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi: 19.07.2019 01:22 
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