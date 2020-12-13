Trump'ın Adalet Bakanı Barr'ı kovmak istediği iddiası - Son Dakika

Trump'ın Adalet Bakanı Barr'ı kovmak istediği iddiası

13.12.2020 00:01
Trump'ın Adalet Bakanı Barr'ı kovmak istediği iddiası, System.String[]

ABD Başkanı Donald Trump'ın, dün Beyaz Saray'da yaptığı toplantıda Adalet Bakanı William Barr'ın kovulmasını gündeme getirdiği iddia edildi.

ABD Başkanı Donald Trump'ın, dün Beyaz Saray'da yaptığı toplantıda Adalet Bakanı William Barr'ın kovulmasını gündeme getirdiği iddia edildi.

CNN'in konuya yakın bir kaynağa dayandırdığı haberinde, Trump'ın dün danışmanları ile yaptığı toplantıda Barr'ın, Joe Biden'ın oğlu Hunter Biden'a karşı seçimlerden önce harekete geçmemesi nedeniyle kızgınlığını dile getirdiği aktarıldı.

Toplantıda, Trump'ın, Barr'ı görevden almayı gündeme getirdiği ve bu konuda danışmanlarının fikrini aldığı belirtildi.

Donald Trump, bu sabah Twitter hesabından yaptığı açıklamalarda Barr'ı sert dille eleştirmişti.

ABD'de 3 Kasım Salı günü yapılan seçimleri kaybeden Trump, yenilgiden kısa süre sonra Savunma Bakanı Mark Esper'i görevden almıştı.

Amerika Birleşik Devletleri, Abdülhamit Gül, Donald Trump, Beyaz Saray, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Trump'ın Adalet Bakanı Barr'ı kovmak istediği iddiası - Son Dakika


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