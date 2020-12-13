Trump'ın Adalet Bakanı Barr'ı kovmak istediği iddiası - Son Dakika

Donald Trump, bu sabah Twitter hesabından yaptığı açıklamalarda Barr'ı sert dille eleştirmişti.

Toplantıda, Trump'ın, Barr'ı görevden almayı gündeme getirdiği ve bu konuda danışmanlarının fikrini aldığı belirtildi.

CNN'in konuya yakın bir kaynağa dayandırdığı haberinde, Trump'ın dün danışmanları ile yaptığı toplantıda Barr'ın, Joe Biden 'ın oğlu Hunter Biden'a karşı seçimlerden önce harekete geçmemesi nedeniyle kızgınlığını dile getirdiği aktarıldı.

ABD Başkanı Donald Trump 'ın, dün Beyaz Saray 'da yaptığı toplantıda Adalet Bakanı William Barr'ın kovulmasını gündeme getirdiği iddia edildi.

Bakan Soylu: Öyle işlerle karşılaşıyoruz ki, 'ben ne diyeceğim' diyorum