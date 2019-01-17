Son Dakika Haberleri: "Trump'ın ağzını kapatmadığınız müddetçe konu kapanmaz"

"Trump'ın ağzını kapatmadığınız müddetçe konu kapanmaz"

1 saat önce

MHP Genel Başkanı Bahçeli, Trump'ın Türkiye'ye yönelik tehdit içeren ifadelerine ilişkin, "Trump'ın ağzını kapatmadığınız müddetçe konu kapanmaz." dedi.

MHP Genel Başkanı Bahçeli, Trump'ın Türkiye'ye yönelik tehdit içeren ifadelerine ilişkin, "Trump'ın ağzını kapatmadığınız müddetçe konu kapanmaz." dedi.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 17.01.2019 01:40 

Türkiye, Donald Trump, Devlet Bahçeli, MHP, Ekonomi
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