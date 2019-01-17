"Trump'ın ağzını kapatmadığınız müddetçe konu kapanmaz"
1 saat önce
MHP Genel Başkanı Bahçeli, Trump'ın Türkiye'ye yönelik tehdit içeren ifadelerine ilişkin, "Trump'ın ağzını kapatmadığınız müddetçe konu kapanmaz." dedi.
MHP
Genel Başkanı Bahçeli, Trump
'ın Türkiye
'ye yönelik tehdit içeren ifadelerine ilişkin, "Trump'ın ağzını kapatmadığınız müddetçe konu kapanmaz." dedi.
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Haber Yayın Tarihi : 17.01.2019 01:40
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