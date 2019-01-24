Trump'ın "Amerika'yı Yeniden Büyük Yapma" Planları Tutmadı

ABD Başkan Donald Trump, göreve geldikten sonra "Amerika'yı yeniden büyük yapma" çabalarında hedef tutturamadı.

ABD Başkan Donald Trump, göreve geldikten sonra "Amerika'yı yeniden büyük yapma" çabalarında hedef tutturamadı. ABD, News World Report tarafından yayınlanan "En İyi Ülkeler" raporunda ilk 5'te yer almazken 8'inci sırada yer buldu.



ABD Başkan Donald Trump, seçim vaadi olan "Amerika'yı yeniden büyük yapma" çabalarında hedef tutturamadı. ABD'de News World Report tarafından yayınlanan "En İyi Ülkeler" raporunda ABD, ilk 5'te yer almadı. Sıralamada bu yıl İsviçre birinci sırayı aldı. İsviçre'den sonra ilk beşte sırayla Japonya, Kanada, Almanya ve İngiltere yer aldı. ABD'nin 8'inci sırada olduğu raporda İsveç ve Avustralya'ya da sıralamada ABD'nin önünde yer aldı.



Trump'ın döneminde 4 sıra geriledi



ABD, Trump'ın Başkan seçildiği 2016 yılında 4'üncü sırada yer alırken, son yıllarda Trump yönetiminin izlediği iç ve dış siyaset sebebiyle gerilediği belirtiliyor. Trump hükumetinin geçtiğimiz yıl araştırmalara göre ülkenin küresel algısı üzerinde "ezici derecede olumsuz" bir etkisi olduğu görüşü ağırlıklı olduğu belirtiliyor. Raporda, dünyada ABD'ye olan güvenin düşmeye devam ettiğine dikkat çekilirken ülke içinde güvenirlilik algısında dünyada 27'nci sırada olduğu açıklandı. ABD'nin "insan haklarını önemseyen bir ülke" algısının da düştü belirtilen raporda, Başkan Donald Trump'ın dünya sahnesindeki stratejisinin işe yaramadığının işareti olarak nitelendirildi.



Trump'ın güvenilirliği tartışılıyor



Trump'ın, Obama döneminde başta sağlık olmak üzere alınan birçok kararı ortadan kaldırarak geçmişe meydan okuması hoş karşılanmadı. Trump'ın ilk kararlarından bir diğeri, ABD'nin Trans-Pasifik Ortaklıktan çekilmesi olmuştu. ABD'yi 11 Pasifik ülkesi ile bir araya getiren bu ortaklığın sona erdirilmesi çok tartışılmıştı. Meksika-ABD sınırına yaklaşık 3 bin 200 kilometrelik bir duvar örülmesi, Trump'ın kampanyası sırasında göçmen karşıtı seçmen gruplara verdiği sözlerden biriydi. Sınır boyunca yapılacak duvar inşaatı için 25 milyar dolar tutarındaki parayı Meksika hükümetine ödetme çabası sonuçsuz kalınca ABD hükümetinin ödemesi zorunlu hale geldi. Ancak Trump, Temsilciler Meclisinden talep ettiği 5,7 milyar dolar fonu çıkartamayınca hükümetin, tarihinde en uzun süreli kapatılmasına neden oldu. Trump'ın, son olarak da Suriye'de bulunan ABD askerlerini çekeceğini açıklamasından sonra, iç ve dış siyasette tutarsız açıklamaları ve güvenilirliği tartışılmıştı.



News World Report'un "En İyi Ülkeler" raporu, 36 ülkede 20 bin kişiyle ile yüz yüze yapılan kamuoyu araştırmaları sonucunda yayınlanıyor. - WASHINGTON

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