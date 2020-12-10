Trump'ın atadığı başsavcı Biden'ın oğluna vergi soruşturma açtı

ABD'de 3 Kasım'da yapılan başkanlık seçimlerinin kazananı olan Joe Biden'ın oğlu Hunter Biden hakkında federal soruşturma açıldığı ve vergilerinin inceleme altına alındığı aktarıldı.

YOLSUZLUKLA SUÇLANIYORDU

Hunter Biden siyasi bağlantılarından fayda sağlamak ve babasının başkan yardımcısı olduğu dönemde Ukrayna'da yürüttüğü çalışmalarıyla ilgili yolsuzlukla suçlanıyordu.

"GÜVENİM TAM"

Hunter Biden, "Bu konunun profesyonel biçimde tarafsız olarak incelenmesinin vergi meseleleriniprofesyonel vergi danışmanlarının katkısıyla ne kadar yasal ve uygun biçimde ele aldığımı göstereceğine güvenim tam" dedi.