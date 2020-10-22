Trump'ın avukatı Giuliani'nin, Cohen'in son filmindeki görüntüleri tartışma yarattı - Son Dakika

Trump'ın avukatı Giuliani'nin, Cohen'in son filmindeki görüntüleri tartışma yarattı

22.10.2020 10:55
Trump'ın avukatı Giuliani'nin, Cohen'in son filmindeki görüntüleri tartışma yarattı, System.String[]

ABD Başkanı Donald Trump'ın avukatı Rudy Giuliani'nin, İngiliz komedyen ve oyuncu Sacha Baron Cohen'in son filmindeki görüntüleri, tartışmalara neden oldu.

ABD Başkanı Donald Trump'ın avukatı Rudy Giuliani'nin, İngiliz komedyen ve oyuncu Sacha Baron Cohen'in son filmindeki görüntüleri, tartışmalara neden oldu.

BBC'deki habere göre, Trump'ın avukatı aynı zamanda eski New York Belediye Başkanı Giuliani, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Cohen'in filminde kendisinin yer aldığı sahnenin "tamamen uydurma" olduğunu belirtti.

Giuliani, 2006 yapımı "Borat"ın devam filmindeki bir oyuncunun kendisini muhabir olarak tanıttığını, bunun üzerine ciddi bir röportaj yapılacağını sandığını dile getirdi.

Geçen temmuzda çekilen görüntülerde 76 yaşındaki Giuliani, Borat'ın kızı rolünü canlandıran ve kendisini muhabir olarak tanıtan Maria Bakalova'yla röportaj yaparken görülüyor. İlerleyen bölümde, Bakalova konuşmaya odasında devam etmeyi teklif ederken, Giuliani de bunu kabul ediyor.

Çekilen görüntülere ilişkin Giuliani, elektronik ekipmanları çıkarması gerektiğini, onları çıkarırken de kıyafetinin dağıldığını ifade etti.

Giuliani, röportajın kurmaca olduğunu anladığında hemen polisi aradığını kaydetti.

Amerika Birleşik Devletleri, Sacha Baron Cohen, Rudy Giuliani, Donald Trump, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Trump'ın avukatı Giuliani'nin, Cohen'in son filmindeki görüntüleri tartışma yarattı - Son Dakika

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