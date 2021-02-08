Trump'ın avukatlarından azil yargılaması için "siyasi tiyatro" benzetmesi - Son Dakika

Trump'ın avukatlarından azil yargılaması için "siyasi tiyatro" benzetmesi

08.02.2021 21:52
Trump'ın avukatlarından azil yargılaması için

ABD'nin eski Başkanı Donald Trump'ın avukatları, Demokrat milletvekillerinin sözlerinin "anayasaya aykırı" olduğunu belirterek, azil yargılamasını "siyasi tiyatro" olarak nitelendirdi.

ABD'nin eski Başkanı Donald Trump'ın avukatları, Demokrat milletvekillerinin sözlerinin "anayasaya aykırı" olduğunu belirterek, azil yargılamasını "siyasi tiyatro" olarak nitelendirdi.

ABD'de 6 Ocak'ta yaşanan kanlı Kongre baskınından sorumlu tutulan ABD'nin eski Başkanı Donald Trump'ın azil yargılaması yarın Senato'da başlıyor. ABD tarihinde ikinci kez hakkında azil yargılaması yapılan ilk başkan olan Trump'ın yarından itibaren Senato Genel Kurulu'ndaki yargılamasına başlanacak. Azil davasına sayılı saatler kalırken, Trump'ın avukatları dava hakkında 75 sayfalık bir brifing yayınladı. Demokrat milletvekillerini eleştiren avukatlar, yayınladıkları brifingde Demokratların söylediklerinin "anayasaya aykırı" olduğunu ifade ederek, yargılamayı "siyasi tiyatro" olarak nitelendirdi. Avukatlar, Trump'ın azil davasının reddedilmesini talep ederek, "Son 4 yıl içinde ABD Temsilciler Meclisi'nin Demokrat üyeleri, Donald J. Trump'ı azil etmek için en az 9 adet karar sundular. Her biri diğerinden daha tuhaf suçlamalar içeriyor" dedi.

"TRUMP GEÇİMSİZLİK SENDROMU'NUN' ŞİMDİYE KADAR KIRILMASI GEREKİRDİ"

Trump'ın avukatları, "Demokratların Trump'a karşı ateşli bir nefreti olduğunu düşünmek mazur görülebilirdi ve artık başkan olmadığı göz önüne alındığında, 'Trump Geçimsizlik Sendromu'nun' şimdiye kadar kırılması gerekirdi. Yine de ABD Senatosu, bir yıldan biraz daha uzun bir süre içinde ikinci kez azil mahkemesi olarak oturmaya hazırlanıyor. Fakat bu sefer eski bir başkan olan sivil bir vatandaş için" ifadelerini kullandı.

"TRUMP'IN MİTİNGİ BİR AYAKLANMAYA VE İSYANA TEŞVİK İÇERMİYOR"

Demokratları 6 Ocak'ta yaşanan olaylar hakkındaki gerçekleri "saptırmakla" suçlayan brifingde, Trump'ın o gün başkent Washington DC'deki destekçilerinin önünde gerçekleştirdiği mitinginin "bir ayaklanmaya, isyana ve suç eylemine herhangi bir atıf veya teşvik içermediğini, herhangi bir fiziksel şiddet eylemi de içermediği" iddia edildi. Brifingde ayrıca Demokrat Meclis üyelerinin yaşanan isyanla ilgili herhangi bir soruşturmaya başlamadan önce Trump aleyhine azil kararını hazırladıkları ve bunu kamuoyuna açık olarak kabul ettikleri iddia edildi.

-HA-

Amerika Birleşik Devletleri, Donald Trump, Tiyatro, Ocak, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Trump'ın avukatlarından azil yargılaması için 'siyasi tiyatro' benzetmesi - Son Dakika


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