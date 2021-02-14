Trump'ın azil davası: Senato'daki oylamada Trump'ı mahkum edecek çoğunluğa ulaşılamadı - Son Dakika
BBC

Trump'ın azil davası: Senato'daki oylamada Trump'ı mahkum edecek çoğunluğa ulaşılamadı

14.02.2021 00:07
Trump'ın azil davası: Senato'daki oylamada Trump'ı mahkum edecek çoğunluğa ulaşılamadı, System.String[]

Eski ABD Başkanı Donald Trump'ın 6 Ocak'taki Kongre saldırısını kışkırttığı iddialarıyla ilgili yargılanmasında son aşama tamamlandı.

Eski ABD Başkanı Donald Trump'ın 6 Ocak'taki Kongre saldırısını kışkırttığı iddialarıyla ilgili yargılanmasında son aşama tamamlandı.

Senato'daki oylamada 57 senatör Trump'ın mahkum edilmesi yönünde, 43 senatör ise mahkum edilmesine karşı oy kullandı.

67 oyun bulunamaması nedeniyle Trump azil duruşmasından aklanmış oldu.

Trump, ABD tarihinde Kongre'nin hakkında iki kez azil süreci başlattığı ilk başkandı.

Demokratların çoğunlukta olduğu Temsilciler Meclisi'nde hazırlanan iddianamede Trump'a iki suçlama yöneltildi. Bunlardan ilki seçimlerde usulsüzlük yapıldığına dair asılsız ve temelsiz iddialarda bulunmak. İkincisi de Kongre baskınında oynadığı iddia edilen rolle ilgili "isyana teşvik."

Suçlamalar nelerdi?

İddia makamı konumundaki Demokratlar, Trump'ın Kongre saldırısından şahsen sorumlu olduğunu ve cezalandırılması gerektiğini öne sürdü.

Yargı öncesi hazırlanan yazılı bilgilendirme notunda, Trump'ın seçimin sonuçlarını kabul etmeyi defaatle reddetmesinin "korumak için yemin ettiği cumhuriyete karşı isyana teşvikin" yolunu açtığı ifade ediliyor.

Trump'ın açıklamalarının 6 Ocak günü yapılan "kontrolsüz" gösteriyi her an patlamaya hazır bir barut fıçısına dönüştürdüğünü savunuyorlar.

Demokratlar, "öfkeli kalabalığın" Trump tarafından çakılan bir kıvılcımla "şiddete başvurmaya hazırlandığı" tezini bizzat eski başkanın açıklamalarında kullandığı sözler ve Kongre baskını sırasında çekilmiş görüntüler ile kanıtlamaya çalıştı.

Ayrıca, artık görevde olmamasına karşın Trump'ın "ilk gününden son güne kadar görevde olduğu süre boyunca gösterdiği davranışlardan dolayı hesap vermesi" gerektiği vurgulanıyor.

Demokratlar, eski başkanın ömür boyu kamu görevinden men edilmesini de istiyordu.

Trump kendisini nasıl savundu?

Trump'ın avukatlarının yargılama öncesi hazırladığı bilgi notunda, taraftarlarının Kongre'yi kendi rızalarıyla bastıkları belirtiliyordu.

Avukatları, Trump'ın baskın öncesi yaptığı konuşmanın kışkırtıcı olmadığını öne sürerek, "savaş" çağrısının gerçek değil, mecazi anlamda alınması gerektiğini vurguladı.

Bilgi notunda, "Bu sözleri bağlamından kopartıp 'isyanı kışkırtmak' olarak nitelendirmek, Sayın Trump'ın taraftarlarına 'seslerini duyulmasını' 'barışçıl bir şekilde' sağlamaları gibi ifadeler kullandığı konuşmasının diğer bölümlerini tamamen gözardı etmek anlamına geliyor" ifadeleri yer alıyor.

Avukatların savunmasının bir diğer bacağını da Trump'ın artık görevde olmamasından dolayı bu yargılama sürecinin anayasaya aykırı olduğu tezi oluşturuyor.

Bu teze göre, Trump artık sıradan bir vatandaş olduğu için başkan olarak görevden alınması mümkün değil.

Trump'ın savunma ekibi, bu yargılama sürecini "siyasi bir tiyatro" ve "siyasi bir rakibi ve azınlık partisini susturmayı" amaçlayan "arsızca hazırlanmış siyasi bir oyun" olarak nitelendiriyor.

Trump'ın azil davası: Senato'daki oylamada Trump'ı mahkum edecek çoğunluğa ulaşılamadı
Trump'ın azil davası: Senato'daki oylamada Trump'ı mahkum edecek çoğunluğa ulaşılamadı

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Son Dakika Dünya Trump'ın azil davası: Senato'daki oylamada Trump'ı mahkum edecek çoğunluğa ulaşılamadı - Son Dakika Dünya

BBC

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