Trump'ın azil dosyaları, Senato'ya gönderildi - Son Dakika
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Trump'ın azil dosyaları, Senato'ya gönderildi

6 saat önce

ABD Başkanı Donald Trump'ın azline yönelik iki suçlamayı içeren dava dosyası ABD Temsilciler Meclisi Genel Kurulunda onaylanarak, yargılama için Senato'ya gönderildi.

Trump'ın azil dosyaları, Senato'ya gönderildi, System.String[]

ABD Başkanı Donald Trump'ın azline yönelik iki suçlamayı içeren dava dosyası ABD Temsilciler Meclisi Genel Kurulunda onaylanarak, yargılama için Senato'ya gönderildi.

(İHA)

Amerika Birleşik Devletleri, Donald Trump, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 19.12.2019 08:45 Kaynak: İHA
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