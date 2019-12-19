Trump'ın azil dosyaları, Senato'ya gönderildi - Son Dakika

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Trump'ın azil dosyaları, Senato'ya gönderildi
6 saat önce
ABD Başkanı Donald Trump'ın azline yönelik iki suçlamayı içeren dava dosyası ABD Temsilciler Meclisi Genel Kurulunda onaylanarak, yargılama için Senato'ya gönderildi.
Haber Yayın Tarihi: 19.12.2019 08:45 Kaynak: İHA
ABD Başkanı Donald Trump'ın azline yönelik iki suçlamayı içeren dava dosyası ABD Temsilciler Meclisi Genel Kurulunda onaylanarak, yargılama için Senato'ya gönderildi.
(İHA)
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