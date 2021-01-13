Son dakika haberi: "Bu isyancılar yurtsever değildi, yerli teröristlerdi ve adalet hüküm sürmelidir" - Son Dakika

Son dakika haberi: "Bu isyancılar yurtsever değildi, yerli teröristlerdi ve adalet hüküm sürmelidir"

13.01.2021 21:07
Son dakika haberi:

Son dakika gündem haberine göre ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Pelosi, Başkan Donald Trump'ın azil oturumunda yaptığı açıklamada, "Bu isyancılar yurtsever değildi.

ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Pelosi, Başkan Donald Trump'ın azil oturumunda yaptığı açıklamada, "Bu isyancılar yurtsever değildi. Onlar hitap edilecek ve yönetilecek bir siyasi tabanın parçası değillerdi. Onlar yerli teröristlerdi ve adalet hüküm sürmelidir" dedi.

ABD'de 6 Ocak'ta Başkan Donald Trump'ın destekçilerinin Kongre Binası'nı basmasının ardından çıkan olaylardan Trump'ı sorumlu tutan Demokratlar, Başkan Trump'ın görevden alınması için bir araya geldikleri oturum devam ediyor. ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Pelosi oturumda yaptığı konuşmada, "Fakat onlar bir anda ortaya çıkmadılar. Onlar buraya gönderildiler. Başkan tarafından buraya 'cehennem gibi savaşmak için' gibi sözlerle gönderildiler. Kelimeler önemlidir. Gerçek önemlidir. Sorumluluk önemlidir. Başkan, isyancıları oldukları gibi, özgürlüğün düşmanı olarak değil, korkunç bir hedef, kişisel olarak iktidara tutunma hedefi olarak gördü. Halkın iradesini engelleme hedefi. Neredeyse iki buçuk asırlık demokrasimizin ateşli ve kanlı bir çatışmada sona erme hedefi" dedi. Pelosi, "ABD Başkanı'nın bu ayaklanmayı, bu silahlı isyanı ülkemize karşı kışkırttığını biliyoruz. O gitmeli, o hepimizin sevdiği ulus için açık ve mevcut bir tehlike. Başkan suçlanmalı" diye konuştu.

Başkan Pelosi, "Başkan'ın Senato tarafından suçlanması gerektiğine, değer verdiğimiz ve bizi bir arada tutan şeyleri tereddüt etmeden parçalamaya kararlı olan bu adama karşı cumhuriyetin korunmasını sağlayacak Anayasal bir çareye inanıyorum" ifadelerini kullandı.

Demokratlar, sabah saatlerinde Başkan Yardımcısı Mike Pence'e, Anayasanın 25. ek maddesini kullanarak Trump'ı görevden alınması çağrısında bulunmuştu. Sunulan tasarıyla 223 "evet", 205 "hayır" oyu kullanılmıştı. Ancak Pence oylamadan saatler önce yaptığı açıklamada, 25. ek maddeyi devreye sokmayacağını duyurmuştu. Bu nedenle Temsilciler Meclisi'ndeki oylama "sembolik" olarak kalmıştı.

Meclisin oylayacağı görevden alma kararında Başkan Trump, geçen hafta yaşanan Kongre Binası baskınındaki rolü nedeniyle "ayaklanmayı kışkırtmak" ile suçlanıyor. Meclis görevden alınma kararını onaylansa bile Başkan'ın görevden alması için ABD Senatosu'nun kararı gerekiyor. Bu nedenle Trump'ın büyük ihtimalle 20 Ocak'ta görev süresi dolana kadar Başkanlık görevine devam etmesi bekleniyor.

(İHA)

Amerika Birleşik Devletleri, Temsilciler Meclisi, Donald Trump, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Son dakika haberi: 'Bu isyancılar yurtsever değildi, yerli teröristlerdi ve adalet hüküm sürmelidir' - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Eski Barcelona Başkanı Laporta: Yıllar önce Ronaldo'yu alma şansımız vardı Kongre baskınında Pelosi'nin laptopunu karıştıran gösterici evinde ölü bulundu Eski motor yarışçısı Gracie'nin sosyal medya hesabı cesur pozları nedeniyle kapatıldı Son Dakika: Türkiye'de 13 Ocak günü koronavirüs nedeniyle 173 kişi vefat etti, 9 bin 554 yeni vaka tespit edildi Son Dakika: Aşılama yarın başlıyor! Bakan Koca ve Bilim Kurulu üyeleri canlı yayında koronavirüs aşısı oldu Meteoroloji'den 40 il için kar yağışı uyarısı Rus basını tarihi Dağlık Karabağ haritasını yayınladı! Azerbaycan ile Türkiye doğrudan birbirine bağlanıyor Milyoner'e damga vuran yarışmacı! Basit soruda elenince "Bunu yayınlamayın" ricasında bulundu
Eski manken Ebru Şimşek: Adnan Oktar'la mücadele ettiğim dönem bir tek Kemal Sunal bana sahip çıktı Eski manken Ebru Şimşek: Adnan Oktar'la mücadele ettiğim dönem bir tek Kemal Sunal bana sahip çıktı         
21:45
Kız arkadaşının ellerini bağlayan vicdansız sevgili, daireyi ateşe verdi Kız arkadaşının ellerini bağlayan vicdansız sevgili, daireyi ateşe verdi         
21:24
Şeyma sınırları aştı! Bu sefer de üstsüz poz verdi Şeyma sınırları aştı! Bu sefer de üstsüz poz verdi         
21:17
Cumhurbaşkanı Erdoğan, sosyal medya şirketlerine sert çıktı: Cezalar kesilmeye başlanınca kuzuya döndüler Cumhurbaşkanı Erdoğan, sosyal medya şirketlerine sert çıktı: Cezalar kesilmeye başlanınca kuzuya döndüler         
20:34
4 katlı binanın çatısından düşen iki kardeş feci şekilde can verdi 4 katlı binanın çatısından düşen iki kardeş feci şekilde can verdi         
19:36
Uyuşturucu görüntülerinde Ümitcan Uygun'un yanında bulunan kadın adli kontrol şartıyla serbest Uyuşturucu görüntülerinde Ümitcan Uygun'un yanında bulunan kadın adli kontrol şartıyla serbest         
18:59
Bitcoin cüzdanının şifresini unuttu! 2 kez daha yanlış girerse 220 milyon dolar kaybedecek Bitcoin cüzdanının şifresini unuttu! 2 kez daha yanlış girerse 220 milyon dolar kaybedecek         
17:38
İstifa eden Gelecek Partisi Avcılar İlçe Başkanı ve yönetim kurulu, Mustafa Sarıgül'ün partisine geçti İstifa eden Gelecek Partisi Avcılar İlçe Başkanı ve yönetim kurulu, Mustafa Sarıgül'ün partisine geçti         
15:33
Yetkili isimden yağ fiyatlarıyla ilgili vatandaşı kızdıracak açıklama: Yüzde 20'lik bir zam daha gelebilir Yetkili isimden yağ fiyatlarıyla ilgili vatandaşı kızdıracak açıklama: Yüzde 20'lik bir zam daha gelebilir         
14:48
İbo Show'a davet edilen Tuğba Ekinci, program için yıllar önce giydiği elbiseyi diktirdi İbo Show'a davet edilen Tuğba Ekinci, program için yıllar önce giydiği elbiseyi diktirdi         
14:29
Fuhuş çetesi çökertildi! Geceliğine 4 bin TL isteyen kadın, beğenmediklerini de geri çeviriyormuş Fuhuş çetesi çökertildi! Geceliğine 4 bin TL isteyen kadın, beğenmediklerini de geri çeviriyormuş         
12:12
Kocasına yakalanan kadın, sevgilisiyle birlikte balkondan atlamıştı! Yasak aşk vahşetinin tanıkları konuştu Kocasına yakalanan kadın, sevgilisiyle birlikte balkondan atlamıştı! Yasak aşk vahşetinin tanıkları konuştu         
11:53
Çocuklar Duymasın'ın oyuncusu Hayal Kahraman, 11 yıllık evliliğini bitirdi Çocuklar Duymasın'ın oyuncusu Hayal Kahraman, 11 yıllık evliliğini bitirdi         
10:45
Savunma Sanayii Başkanlığı'ndaki köstebeğin evinden 5 milyon euro çıktı Savunma Sanayii Başkanlığı'ndaki köstebeğin evinden 5 milyon euro çıktı         
09:47
Swinger partisine baskın! Polis girdiği mekanda dans direkleri, kafesler ve yataklarla karşılaştı Swinger partisine baskın! Polis girdiği mekanda dans direkleri, kafesler ve yataklarla karşılaştı         
09:30
İsminden dolayı tartışmalara neden olan İsminden dolayı tartışmalara neden olan "Stalin Döner", açılışından bir gün sonra kapatıldı         
09:13
Geç kalan Paşinyan'ı bekleyen Putin ve Aliyev arasında dikkat çeken sohbet Geç kalan Paşinyan'ı bekleyen Putin ve Aliyev arasında dikkat çeken sohbet         
09:09
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.01.2021 22:08:29. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son dakika haberi: "Bu isyancılar yurtsever değildi, yerli teröristlerdi ve adalet hüküm sürmelidir" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei