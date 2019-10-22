Son Dakika Haberleri: Trump'ın azil soruşturması: Kongre üyeleri Ukrayna büyükelçisini dinleyecek
Son Dakika Dünya Trump'ın azil soruşturması: Kongre üyeleri Ukrayna büyükelçisini dinleyecek

Trump'ın azil soruşturması: Kongre üyeleri Ukrayna büyükelçisini dinleyecek

54 dakika önce

Amerika Birleşik Devletleri'nde kongre üyeleri Başkan Donald Trump hakkında açılan azil süreci kapsamında Ukrayna büyükelçisinin ifadelerini dinleyecek

Trump'ın azil soruşturması: Kongre üyeleri Ukrayna büyükelçisini dinleyecek, System.String[]

Amerika Birleşik Devletleri'nde Kongre üyeleri Başkan Donald Trump hakkında açılan azil süreci kapsamında Ukrayna büyükelçisinin ifadelerini dinleyecek.


Eski bir ordu mensubu ve diplomat olan, geçmişte Ukrayna'ya yapılacak askeri yardımların iç politika meseleleri yüzünden dondurulmasını 'çılgınca' olarak niteleyen William Taylor, Temsilciler Meclisi'nin Dışişleri, İstihbarat ve Gözetim komitelerinin temsilcileri ile kapalı kapılar ardında görüşecek.

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Amerika Birleşik Devletleri, Donald Trump, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 22.10.2019 12:43 
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