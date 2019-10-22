Trump'ın azil soruşturması: Kongre üyeleri Ukrayna büyükelçisini dinleyecek
54 dakika önce
Amerika Birleşik Devletleri'nde kongre üyeleri Başkan Donald Trump hakkında açılan azil süreci kapsamında Ukrayna büyükelçisinin ifadelerini dinleyecek
Amerika Birleşik Devletleri'nde Kongre üyeleri Başkan Donald Trump hakkında açılan azil süreci kapsamında Ukrayna büyükelçisinin ifadelerini dinleyecek.
Eski bir ordu mensubu ve diplomat olan, geçmişte Ukrayna'ya yapılacak askeri yardımların iç politika meseleleri yüzünden dondurulmasını 'çılgınca' olarak niteleyen William Taylor, Temsilciler Meclisi'nin Dışişleri, İstihbarat ve Gözetim komitelerinin temsilcileri ile kapalı kapılar ardında görüşecek.
Haber Yayın Tarihi: 22.10.2019 12:43
Ronaldo'nun Instagram hesabını kiralamak için 100 milyon euro teklif ettiler Akşener'in Trump benzetmesi sosyal medyada gündem oldu: Peluş kafalı biri çıkıp ülkemize ve milletimize hakaret edemeyecek Cumhurbaşkanı Erdoğan, teröristlere verilen süreyle ilgili konuştu: Söz tutulmazsa operasyon devam edecek Rusya'da bir anne, scooter üstündeki çocuğunu iple bisiklete bağladı