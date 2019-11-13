Son Dakika Haberleri: Trump'ın azil soruşturması oturumları başladı
Son Dakika Politika Trump'ın azil soruşturması oturumları başladı - Son Dakika

Trump'ın azil soruşturması oturumları başladı

7 saat önce

ABD'de Temsilciler Meclisi tarafından yürütülerek Başkan Donald Trump'ı azletmeye yönelik başlatılan azil soruşturması oturumları ABD tarihinde ilk kez canlı yayınlanacak.

Trump'ın azil soruşturması oturumları başladı, System.String[]

ABD'de Temsilciler Meclisi tarafından yürütülerek Başkan Donald Trump'ı azletmeye yönelik başlatılan azil soruşturması oturumları ABD tarihinde ilk kez canlı yayınlanacak.


ABD tarihinde ilk defa televizyonlardan canlı yayınlanacak olan Başkan Donald Trump'ın görevden alınmasıyla sonuçlanabilecek oturumlar başladı. ABD Başkanı Donald Trump'ın suçlamaları reddettiği soruşturmada Trump, Ukrayna ile ilgili olarak bulunduğu pozisyonu kişisel çıkarları doğrultusunda kullanmak ile suçlanıyor.


Temsilciler meclisinde yapılan oturumda verdiği ifadede ABD'nin Ukrayna Vekil Büyükelçisi Wiliam B. Taylor, Trump ile Avrupa Birliği Büyük Elçisi Gordon Sonland arasında 26 Temmuz tarihinde yapılan görüşmede bir personelin Trump'ın "soruşturmalar" konusunda bilgi istediğini duyduğunu belirtti.


Taylor aynı zamanda Haziran ayında Ukrayna'ya vardığında ABD'nin Ukrayna'ya yönelik politikaların düzenlenmesini oldukça sıra dışı ve kafa karıştırıcı bulduğunu söyledi.


Önümüzdeki birkaç aya uzayabilecek oturumların ABD'nin önündeki politik yaşamı derinden etkileyeceği öngörülüyor. Demokratlar ile Cumhuriyetçiler arasındaki ideolojik çekişmenin iyice ortaya çıktığı bu prosesin Cumhuriyetçilerin çoğunlukta olduğu senatodan geçemeyeceği ön görülürken sadece görevden alınma soruşturmasının bile Trump'ın önümüzdeki seçimleri kaybetmesine sebep olabileceği söyleniyor.


Trump'ın Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'i arayarak, 2020 başkanlık seçimlerinde aday olan Joe Biden'ın oğlu Hunter'ı soruşturmasını istediği iddia edilmişti. Demokratlar bu iddia üzerine Trump'ın görevden alınması için azil soruşturması başlatmıştı. - WASHINGTON

Avrupa Birliği, Donald Trump, Ukrayna, Politika

Haber Yayın Tarihi: 13.11.2019 08:09 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



ABD Savunma Bakanı Mark Esper: Türkiye yuvaya dönmeli
Son dakika: Erdoğan, Trump'ın gönderdiği mektupların akıbetini açıkladı: Sayın Başkan'a geri takdim ettim Trump'tan "Kürtlerle neden çalışıyorsunuz?" sorusuna yanıt: Onlarla çok iyi anlaşıyoruz Trump, Türkiye'nin mülteciler için harcadığı parayı duyunca büyük şaşkınlık yaşadı: Çok para harcamışsınız

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.11.2019 03:15:07. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Trump'ın azil soruşturması oturumları başladı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]