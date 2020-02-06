Trump'ın azil soruşturması: Senato, Başkan'ı akladı - Son Dakika
BBC
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Trump'ın azil soruşturması: Senato, Başkan'ı akladı

42 dakika önce

ABD Başkanı Donald Trump, azledilmesi için açılan soruşturmada kendisine yöneltilen görevi kötüye kullanma ve Kongre'nin çalışmasına mani olma suçlamalarından aklandı.

Trump'ın azil soruşturması: Senato, Başkan'ı akladı, System.String[]

ABD Başkanı Donald Trump, azledilmesi için açılan soruşturmada kendisine yöneltilen tüm suçlamalardan aklandı.

Senato'daki yargılamanın ardından yapılan oylamayla Trump hakkındaki azil süreci de sona ermiş oldu.

Yapılan ilk oylamada, 48 Senatör Trump hakkındaki görevini kötüye kullanma suçlanmasının suçlu bulunması gerektiği yönünde oy kullanırken, 52 Senatör ise buna karşı çıktı.

Trump'ın Kongre'nin çalışmasına engel olduğu suçlamasıyla ilgili oylamada da sonuç, 47'ye karşı 53 ile Başkan lehine çıktı.

Cumhuriyetçi Utah Senatörü Mitt Romney, ilk oylamada Trump'ın görevini kötüye kullandığı iddiasından suçlu bulunması gerektiği yönünde oy kullanırken, ikinci oylamada ret oyu verdi.

Böylece Trump, hakkında azil soruşturması açıldıktan sonra ABD Senatosu'nda aklanan üçüncü Başkan oldu. Başkan'ın azledilmesi için 100 üyeli Senato'da üçte iki çoğunluğa ulaşılması gerekiyor.

Senato'daki yargılama sürecinde tanıkların dinlenmesi ve ek belgelerin incelenmesi talepleri kabul edilmemişti.

Trump hakkında Ukrayna Cumhurbaşkanı Vladimir Zelenskiy'den askeri yardım karşılığında eski Başkan Yardımcısı ve Demokrat başkan aday adayı Joe Biden ile ilgili yolsuzluk soruşturması açmasını istediği iddiaları nedeniyle kanuna aykırı davrandığı gerekçesiyle azil soruşturması başlatılmıştı.

Amerika Birleşik Devletleri, Donald Trump, Dünya, Son Dakika

BBC
Haber Yayın Tarihi: 06.02.2020 01:00 
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