Son Dakika Haberleri: Trump'ın azil soruşturmasına "linç" yakıştırması tepki çekti
Son Dakika Güncel Trump'ın azil soruşturmasına 'linç' yakıştırması tepki çekti

Trump'ın azil soruşturmasına "linç" yakıştırması tepki çekti

45 dakika önce

ABD Başkanı Donald Trump'ın kendisine yönelik yürütülen azil soruşturmasını "linç" olarak yorumlaması, ülkede "ırkçılık" tartışmalarına yol açtı.

Trump'ın azil soruşturmasına

ABD Başkanı Donald Trump'ın kendisine yönelik yürütülen azil soruşturmasını "linç" olarak yorumlaması, ülkede "ırkçılık" tartışmalarına yol açtı.

Trump'ın, azil soruşturmasını eleştirdiği bir Twitter mesajında "linç" kelimesini kullanmasını eleştiren siyahiler ve Demokratlar, bu kelimenin, ABD'de bir dönem Afrika kökenli Amerikalıların büyük gruplarca ırkçı motivasyonla linç edilerek öldürülmesi üzerine doğduğunu anımsatarak, Trump'ın böyle bir tabiri kendisi için kullanmasının uygun olmadığını savunuyor.

Donald Trump, sabah saatlerinde paylaştığı mesajında, "Eğer bir gün Demokratlardan bir başkan çıkar ve Cumhuriyetçiler Temsilciler Meclisinde çok az farkla bile olsa çoğunluğu yakalarsa, Cumhuriyetçiler hiçbir kanuni prosedür, adalet ya da kanuni haklar olmadan başkanı azledebilir. Tüm Cumhuriyetçiler bir linçe şahit olduklarını unutmasınlar. Ama (seçimleri) biz kazanacağız." değerlendirmesinde bulundu.

Demokratlar tepkili, Cumhuriyetçiler Trump'a hak veriyor

Mesajın ardından siyahi siyasetçiler ve Demokrat Partiden bazı isimler, bu kelimenin kullanılmasının "ABD'nin karanlık dönemlerini anımsattığı ve ırkçı içeriği olduğu" gerekçesiyle tepki gösterdi.

Temsilciler Meclisindeki siyahi Demokrat vekiller ise Trump'ın bu sözlerini kınadı.

Öte yandan Cumhuriyetçi bazı isimlerden ABD Başkanı Trump'a destek geldi.

Cumhuriyetçi Senatör Lindsey Graham, "Azil soruşturması her açıdan bir linç. Bu Amerikan değerlerine uymuyor." yorumunda bulundu.

Beyaz Saray Sözcü Yardımcısı Hogan Gidley ise "Başkan kendisine karşı yapılanlarla, Amerikan tarihinin en kötü zamanlarında yaşananları karşılaştırmıyor. O sadece başkanlık adaylığını duyurduğu günden bu yana basının kendisine karşı tavrını açıklıyor." değerlendirmesini yaptı.

Azil soruşturması sürüyor

Öte yandan, Trump'a yönelik azil soruşturması kapsamında ABD'nin Kiev Maslahatgüzarı Bill Toylor bugün Kongrede ifade verecek.

Demokratlar, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy ile yaptığı bir telefon görüşmesinde Trump'ın, rakibi Joe Biden'ın oğluyla ilgili bir soruşturma için bu ülkeye baskı yaptığı ve Ukrayna'ya yapılacak askeri yardımları askıya aldığı gerekçesiyle azil soruşturması başlatmıştı.

Donald Trump ise bu ülkeye baskı yapmadığını ve askeri yardımı daha önce askıya aldığını belirterek, ortada bir yasa ihlali olmadığını savunuyor.

Amerika Birleşik Devletleri, Donald Trump, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 22.10.2019 08:26 Kaynak: AA
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