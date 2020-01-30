Trump'ın azil soruşturmasında soru-cevap maratonu tamamlandı: Bolton'ın tanık olması isteniyor - Son Dakika
Son Dakika Dünya Trump'ın azil soruşturmasında soru-cevap maratonu tamamlandı: Bolton'ın tanık olması isteniyor - Son Dakika Dünya

Trump'ın azil soruşturmasında soru-cevap maratonu tamamlandı: Bolton'ın tanık olması isteniyor

6 saat önce

ABD Senatosunda 8. gününü geride bırakan Trump'a yönelik azil yargılamasında, Trump'ın avukatları, birçok soruya cevap verirken Başkan'ın Ukrayna'ya yardımı askıya almasının, Demokratların iddia ettiği gibi, kişisel çıkarlar dolayısıyla değil ülke çıkarlarıyla ilgili olduğunu öne sürdü.

Trump'ın azil soruşturmasında soru-cevap maratonu tamamlandı: Bolton'ın tanık olması isteniyor, System.String[]

Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Başkanı Donald Trump'ın azli istemiyle Senatoda devam eden yargılama sürecinde kritik bir aşama olan soru-cevap maratonunun ilk günü karşılıklı iddialarla tamamlandı.


ABD Senatosunda 8. gününü geride bırakan Trump'a yönelik azil yargılamasında, Trump'ın avukatları, birçok soruya cevap verirken Başkan'ın Ukrayna'ya yardımı askıya almasının, Demokratların iddia ettiği gibi, kişisel çıkarlar dolayısıyla değil ülke çıkarlarıyla ilgili olduğunu öne sürdü.

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Amerika Birleşik Devletleri, Donald Trump, Ukrayna, Dünya, Son Dakika

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 30.01.2020 08:47 
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