Trump'ın azil süreci: ABD'de senatörler Trump'ın nasıl yargılanması gerektiği konusunda anlaşamıyor - Son Dakika
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Trump'ın azil süreci: ABD'de senatörler Trump'ın nasıl yargılanması gerektiği konusunda anlaşamıyor

6 saat önce

ABD Senatosu'nda Cumhuriyetçi ve Demokrat liderler, Temsilciler Meclisi'nin azlini onayladığı Başkan Donald Trump'ın Senato'da nasıl yargılanması gerektiği konusunda anlaşamadı.

Trump'ın azil süreci: ABD'de senatörler Trump'ın nasıl yargılanması gerektiği konusunda anlaşamıyor, System.String[]

ABD Senatosu'nda Cumhuriyetçi ve Demokrat liderler, Temsilciler Meclisi'nin azlini onayladığı Başkan Donald Trump'ın Senato'da nasıl yargılanması gerektiği konusunda anlaşamadı.

Demokratlar azil sürecine konu edilen belgelerin ve tanıkların soruşturmaya dahil edilmesini istiyor.

Davanın "adil" olması için bu şartların garanti altına alınmasını talep ediyorlar.

Demokratların Senato'daki lideri Chuck Schumer, son dönemde ortaya çıkan ve Ukrayna'ya bazı şartlar karşılığında yardım edileceğini belirten elektronik postanın, şeffaflığın önemini bir kez daha kanıtladığını söyledi.

Cumhuriyetçilerin Senato'daki lideri Mitch McConnell ise tanıkların dinlenmesi önerisini göz ardı etmediğini söylüyor.

Ancak Cumhuriyetçiler ve Demokratlar yargılama sırasında tanıkların ifadesinin alınması konusunda uzlaşmaya varmadı.

Temsilciler Meclisi, Trump'ın azlini onaylamıştı

Demokratların çoğunlukta olduğu Temsilciler Meclisi, Cumhuriyetçi Başkan Donald Trump'ın azlini geçen hafta onaylamıştı.

Donald Trump'ın görevden alınıp alınmamasına ise onu yargılayacak olan Senato karar verecek.

Trump, ABD tarihinde hakkında azil süreci başlatılan üçüncü başkan. Ancak azledilmesi pek olası görülmüyor çünkü Cumhuriyetçilerin Senato'da çoğunlukta

Noel ve yılbaşı tatilinden dolayı Senato'daki yargılamanın Ocak ayında, tatil dönemi bittikten sonra yapılması bekleniyor.

Ancak Demokratlar bugüne kadar Temsilciler Meclisi'nde oylanan maddeleri ve suçlamaları Senato'ya vermeyi reddetti.

Belgeleri vermek için McConnell'dan, en azından tanıklardan dördünün ifade vermesi için garanti istiyorlar. Bu tanıklar halihazırda Beyaz Saray'da çalışan ya da daha önce çalışmış olan ve Ukrayna konusuyla ilgili yakından bilgisi olan yetkililer.

Donald Trump, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'e, 2020'deki seçimde Demokrat başkan aday adaylarından Joe Biden'ın ülkede yaptığı işlerle ilgili soruşturma açması için baskı yapmakla, bunu yaparken de başkanlık yetkilerini kullanmak ve Ukrayna'ya yapılacak maddi yardımı bu şarta bağlamakla suçlanıyor.





Cumhuriyetçi lider McConnell'ın tepkisi ne oldu?

Senato'daki Cumhuriyetçi lider Mitch McConnell, Pazartesi günü çıktığı Fox Haber yayınında "Tanıkları dinleme seçeneği tamamen devre dışı bırakmış değiliz" dedi.

Mitch McConnell, eski Başkan Bill Clinton'ın 1999'daki yargılamasında olduğu gibi önce yargılamanın başlaması, açılış konuşmaları ve yazılı soruların verilmesinin ardından senatörlerin hangi tanıkların dinleneceğine karar vermesi yöntemini öneriyor.

McConnell, Temsilciler Meclisi'nin Demokrat lideri Nancy Pelosi'yi "garip bir pozisyonda durmakla" suçladı ve "Bize yargılamayı nasıl yapmamız gerektiğini anlatmaya çalışıyor" dedi:

"Biliyorsunuz bu mahkemeyi yapmak için hevesli değilim, dolayısıyla eğer kağıtları elinde tutmak istiyorsa buyursun. Bakın, içinden çıkılmaz bir duruma geldik. Pelosi belgeleri göndermeden önce hiçbir şey yapamayız, herkes de tatilin tadını çıkarır."

Demokratlar ne diyor?

Hafta sonu ortaya çıkan elektronik postanın ardından demokratlar, tanıklarla ilgili taleplerini yineledi.

Temmuz ayında Trump ile Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelensky arasında geçen ve Trump'ın Biden için soruşturma açılmasını talep ettiği iddia edilen, azil sürecine de konu olan telefon görüşmesinden tam 91 dakika sonra atıldığı ortaya çıkan e-postada Beyaz Saray, Ukrayna'ya yapılacak olan yardımların durdurulması emrini veriyor.

Chuck Schumer, Perşembe günü Cumhuriyetçi mevkidaşı Mitch McConnell'la dostça bir toplantı yaptığını ve mahkeme kurallarıyla ilgili konuştuklarını, ancak kördüğümün çözülmediğini söyledi.

Pazar günü New York'taki evinde basın toplantısı düzenleyen Senato'daki Demokratların lideri Schumer, "Cumhuriyetçilerin neden tanıkların dinlenmemesi ve belgelerin olmaması gerektiği konusunda iyi bir gerekçe sunmadığını" söyledi.

Schumer şöyle konuştu:

"Tanıkların ne söyleyeceğini bilmiyoruz. Belgelerde ne yazdığını bilmiyoruz. Başkan Trump'ı temize de çıkarabilirler; suçlu da çıkarabilirler. Ancak azil süreci gibi önemli bir şeyde gerçekler ortaya çıkmalı."

Demokratlar, Cumhuriyetçilerin yargılama sürecinde tarafsız jüri gibi davranmayacağını savunuyor. McConnell'ın geçen hafta, azil yargılamasında "Beyaz Saray'la tam işbirliği içinde çalışacaklarını" açıklamasını da buna kanıt olarak gösteriyorlar.

Amerika Birleşik Devletleri, Donald Trump, Dünya, Son Dakika

BBC
Haber Yayın Tarihi: 24.12.2019 03:00 
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ŞU AN BURADASINIZ: Trump'ın azil süreci: ABD'de senatörler Trump'ın nasıl yargılanması gerektiği konusunda anlaşamıyor - Son Dakika
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