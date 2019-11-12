Son Dakika Haberleri: Trump'ın azil süreci: Bir telefon konuşması ile adım adım nasıl bu noktaya gelindi?
BBC
Son Dakika Dünya Trump'ın azil süreci: Bir telefon konuşması ile adım adım nasıl bu noktaya gelindi?

Trump'ın azil süreci: Bir telefon konuşması ile adım adım nasıl bu noktaya gelindi?

6 saat önce

Trump'ın azil süreci: Bir telefon konuşması ile adım adım nasıl bu noktaya gelindi?

Trump'ın azil süreci: Bir telefon konuşması ile adım adım nasıl bu noktaya gelindi?, System.String[]

Bu hafta milyonlarca Amerikalı, kamuoyuna açık oturumların başlaması ile evlerinin oturma odasından ilk kez azil soruşturmasındaki delilleri dinleme fırsatı bulacak.

Ülke tarihinde dördüncü kez görevdeki bir ABD başkanı, azil süreci ile Beyaz Saray'dan uzaklaştırılma tehlikesi ile karşı karşıya kalıyor.

Peki bu noktaya nasıl gelindi?

Donald Trump'a yöneltilen suçlama; 400 milyon dolar değerindeki askeri yardımı baskı aracı olarak kullanmak ve Ukrayna'nın yeni seçilen devlet başkanının, 2020 Başkanlık seçimlerindeki rakibi Joe Biden hakkında soruşturma başlatmasını sağlamaya çalışmak.

Trump bir telefon konuşmasına uzanan bu suçlamaları kabul etmiyor.

Azil soruşturması noktasına uzanan gelişmeleri üç bölümde derledik.





Diplomasi









CIA görevlisi Trump'ı ihbar etti









Soruşturma aşaması

Amerika Birleşik Devletleri, Donald Trump, Beyaz Saray, Dünya

BBC
Haber Yayın Tarihi: 12.11.2019 09:15 
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