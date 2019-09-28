Son Dakika Haberleri: Trump'ın azil süreci: Dışişleri Bakanı Pompeo'dan Ukrayna ile ilgili belgeler istendi
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Trump'ın azil süreci: Dışişleri Bakanı Pompeo'dan Ukrayna ile ilgili belgeler istendi

37 dakika önce

Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Başkanı Donald Trump'ın azili ile sonuçlanabilecek Temsilciler Meclisi soruşturma süreci devam ediyor. Temsilciler Meclisi'nden bir komite Dışişleri Bakanı Mike Pompeo'dan resmi yazı ile Ukrayna görüşmelerinin belgelerini istedi.

Trump'ın azil süreci: Dışişleri Bakanı Pompeo'dan Ukrayna ile ilgili belgeler istendi, System.String[]

Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Başkanı Donald Trump'ın azliyle sonuçlanabilecek Temsilciler Meclisi soruşturma süreci devam ediyor. Temsilciler Meclisi'nden bir komite Dışişleri Bakanı Mike Pompeo'dan resmi yazı ile Ukrayna görüşmelerinin belgelerini istedi.


Temsilciler Meclisi, beş Dışişleri Bakanlığı çalışanını da iki hafta içinde konuyla ilgili ifade vermeye çağırdı. İfadeye çağırılanlar arasında ABD Ukrayna özel temsilcisi Büyükelçisi Kurt Volker ve ABD'nin Avrupa Birliği Büyükelçisi Gordon Sondland da bulunuyor.

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Amerika Birleşik Devletleri, Mevlüt Çavuşoğlu, Donald Trump, Ukrayna, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 28.09.2019 12:30 
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