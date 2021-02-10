Trump'ın azil süreci: Senato'da gösterilen Kongre baskınına dair yeni videoda neler var?

Eski ABD Başkanı Donald Trump'ın ikinci azil yargılamasının ikinci gününe girilirken, iddia makamı konumundaki Demokratlar Senato'daki sunumlarında 6 Ocak'taki Kongre baskınına ait yeni bir video gösterdi.

Demokratların Trump'a karşı iddialarını sunduğu oturumda yayımlanan 13 dakikalık video Senato'da soğuk duş etkisi yarattı.

Küfürlerin sansürsüz bir şekilde yer aldığı videoda, 6 Ocak'ta yaşananların yarattığı dehşet, kalabalığın başvurduğu şiddet, polisin paniği ve Kongre üyelerinin yaşadığı korkuya dair görüntüler yer alıyor.

Demokratların bu videoyu yayınlayarak, Kongre baskınından doğrudan Trump'ı sorumlu olduğuna ilişkin net bir kanıt ortaya koymak istediği belirtiliyor.

Demokratların çoğunlukta olduğu Temsilciler Meclisi'nde hazırlanan ve bugün Senato'da sunulmaya başlanan iddianamede Trump'a iki suçlama yöneltiliyor. Bunlardan ilki seçimlerde usulsüzlük yapıldığına dair asılsız ve temelsiz iddialarda bulunmak. İkincisi de Kongre baskınında oynadığı iddia edilen rolle ilgili "isyana teşvik".

Senato'da gösterilen video, Trump'ın 6 Ocak'ta coşkulu destek sloganları atan kalabalığın karşısında yaptığı konuşmayla başlıyor.

Trump konuşurken, kuşatma başlıyor

Videoda, Trump'ın seçimlerde usulsüzlük yapıldığına dair asılsız ve temelsiz iddialarını heyecanlı bir şekilde yinelediği görülüyor ve bir noktada "Kongre binasına yürüyeceğiz" diyor. Bu sözleri sarf ederken, destekçilerinden bir grup zaten halihazırda Kongre Binası'na ulaşmış durumdaydı.

"ABD, ABD, ABD" sloganları atan bir grup, Kongre binasının etrafındaki bariyerleri zorlarken görülüyor. Bu kişilerin bazılarının kafasında Trump'ın sloganı olan "Amerika'yı Yeniden Yücelt" yazan şapkalar bulunuyor.

Kendilerini durdurmaya çalışan polis memurlarının üzerine yürüyenlerin üstünde ise askeri kamuflaj kıyafetleri var.

Polise karşı karşıya gelenlerin küfürler ettiği, "domuz" ve "hain" gibi kelimeler sarf ettiği duyuluyor.

Bu noktada video yeniden Trump'ın konuşmasına dönüyor.

'Trump için savaş'

Kongre üyelerinin Başkan Joe Biden'ın kazandığı seçimlerin sonucunu onaylamak için toplandığı sırada bina dışında da kargaşa yaşanıyordu.

Bina önünde ellerinde bayrak ve silah tutan Trump destekçileri toplanmıştı. Bir kişi, üzerinde ilmek sallanan bir darağacının üzerinde duruyordu. Kalabalık, "Trump için savaş" sloganları atıyordu.

Kongre Binası'na çıkan basamaklardaki bir grup polisin, kalabalığa karşı çaresiz kalarak üstüne doğru gelen grup karşısında geri çekildiği anlar da videoya yansıyor.

Kongre içinde kaos

Eski Başkan Yardımcısı Mike Pence, Senato'dan çıkarılırken kalabalık da binanın kapı ve pencerelerini kırarak içeri girdi. Kongre koridorlarında çalışanlarla karşı karşıya geldiler.

Videoda içlerinden birinin, "Sayıca sizden üstünüz" dediği ve küfrederek, "Bir milyon kişiyiz. ve biz patronunuz Trump'ı dinliyoruz" dediği görülüyor.

Daha fazla Trump destekçisi içeri girerken, bir grup da " ihanet, ihanet" sloganları atıyor. Başka bir grup iktidar koridorlarında yürürken "Anayasanızı koruyun" diye bağırıyor.

Trump destekçisi vurularak öldürüldü

Görüntüler, Trump destekçisi Ashli Babbitt'in bir güvenlik görevlisi tarafından vurularak öldürüldüğü tüyler ürpertici anı da içeriyor.

Temsilciler Meclisi Genel Kurulu'nun önündeki alanda bir grup, kilitli kapıları zorlamaya başlıyor. Kapıdaki camlar kırılıyor ve bir kişinin "kırın, kırın" diye bağırdığı duyuluyor.

Kapının diğer tarafında ise güvenlik görevlisinin elindeki silahı kapının önündeki kalabalığa doğrulttuğu görülüyor. Bir silah sesi duyuluyor ve Babbitt yere düşüyor.

Burası Senato mu?

Temsilciler Meclisi üyelerinin Genel Kurul salonu içerisinde saklanmaya çalıştıkları anlar da videoda yer alıyor. Kamera açısının dışında kalan birisi "yerde kalın" diye bağırıyor.

Birçoğu gaz maskesi takan Meclis üyeleri, polis tarafından güvenli yerlere götürülüyor.

Bu esnada bir grup protestocu da Senato Genel Kurul salonuna giriyor. Birinin "Burası Senato mu?" diye sorduğu duyuluyor. Bir başkası da salondan tahliye edilmiş olan senatörleri kast ederek, "Neredeler?" sorusunu yöneltiyor.

Bazı göstericiler, Senatörlerin arkalarında bıraktığı kağıt ve diğer eşyaları kurcaladığı görülüyor. İçlerinden biri, "Bu pisliklere karşı kullanabileceğimiz bir şeyler olmalı" diyor.

Dışarıdaki kalabalık tehditler savuruyor

Bu noktada video, Kongre binasının önünde toplanmış insan selini gösteriyor.

En önde Amerikan İç Savaşı sırasında köleliğin devamını savunan Konfederasyon'un bayrağı dalgalanıyor.

Bir adam, "İşte bu yüzden 30 bin silah getirmemiz lazım " diyor. Bir başkası da "Bir dahaki sefere" karşılığını veriyor..

Polis şiddete maruz kalıyor

Videonun en rahatsız edici şiddet sahnelerinden bazıları sonlarında görülüyor.

Polis memurları, Kongre binasının girişinde, içeri girmeye çalışan kalabalık tarafından eziliyor. Sesler ve görüntüler büyük bir kaos anını yansıtıyor.

Eylemcilerden biri, "Önde yeni vatanseverlere ihtiyacımız var" diye bağırıyor. Diğerleri, girişi korumaya çalışan polislere biber gazı sıkıyor.

Bir isyancı, polis memurunun yüzünden gaz maskesini çıkarmaya çalışıyor.

Kalabalık, hep birlikte içeri girmeye çalışırken nidalar atıyor.

O esnada kapıda sıkışan bir polisten acı dolu korkunç bir çığlık yükseldiği duyuluyor.

Dışarıdaki kalabalığın ise "Trump için Savaşın" sloganlarıyla destek verdiği görülüyor.

Trump'ın avukatı David Schoen, videonun azil yargılaması "adeta kanlı bir spor müsabakasıymış gibi uzmanlar tarafından sizleri ve Amerikan halkını korkutmak ve dehşete düşürmek için tasarlandığını" öne sürdü.

Schoen, "katıksız, ham ve yanıltıcı partizanlık" olarak nitelendirdi.

Savunma makamı, Trump'ın isyanı kışkırttığı iddiasını reddediyor.

Azil yargılamasının ilk gününde Trump'ın artık görevde olmadığı için azil sürecinin de anayasaya aykırı olduğu öne sürüldü.

Ancak altı Cumhuriyetçi de dahil olmak üzere senatörlerin çoğunluğu yargılamanın devam etmesi için oy kullandı.