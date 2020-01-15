Son Dakika › Dünya › Trump'ın azil süreci yeni bir döneme giriyor: Azil dosyası Temsilciler Meclisi'nde oylanacak - Son Dakika Dünya
Trump'ın azil süreci yeni bir döneme giriyor: Azil dosyası Temsilciler Meclisi'nde oylanacak
6 saat önce
Demokratların çoğunlukta olduğu Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Temsilciler Meclisi'nde çarşamba günü Başkan Donald Trump'ın azil süreciyle ilgili hazırlanan dosya oylamaya sunularak Senato'ya gönderilecek
Demokratların çoğunlukta olduğu Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Temsilciler Meclisi'nde çarşamba günü Başkan Donald Trump'ın azil süreciyle ilgili hazırlanan dosya oylamaya sunularak Senato'ya gönderilecek.
Bu gelişmeyle Trump'ın azil soruşturması yeni bir aşamaya girecek ve ABD Başkanı'nın azil sürecini yönetecek yetkililer belli olacak. Senato Başkanı Mitch McConnell daha şimdiden duruşma tarihini 21 Ocak belirlerken, şahitlerin çağırılmasının olumsuz sonuçlar verebileceğini duyurdu.
Haber Yayın Tarihi: 15.01.2020 10:55
Son Dakika Rus milletvekili, sıcak havalar için ABD'yi suçladı ABD Başkanı Trump, Kasım Süleymani'ye küfür etti: O. çocuğu Acil iniş yapan uçak yakıtını okulun üstüne boşalttı: 23 yaralı Son dakika: Mısır polisi Anadolu Ajansı'nın ofisini bastı: 1 'i Türk 4 çalışan gözaltına alınarak bilinmeyen bir yere götürüldü