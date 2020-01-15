Trump'ın azil süreci yeni bir döneme giriyor: Azil dosyası Temsilciler Meclisi'nde oylanacak - Son Dakika
Son Dakika Dünya Trump'ın azil süreci yeni bir döneme giriyor: Azil dosyası Temsilciler Meclisi'nde oylanacak - Son Dakika Dünya

Trump'ın azil süreci yeni bir döneme giriyor: Azil dosyası Temsilciler Meclisi'nde oylanacak

6 saat önce

Demokratların çoğunlukta olduğu Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Temsilciler Meclisi'nde çarşamba günü Başkan Donald Trump'ın azil süreciyle ilgili hazırlanan dosya oylamaya sunularak Senato'ya gönderilecek

Trump'ın azil süreci yeni bir döneme giriyor: Azil dosyası Temsilciler Meclisi'nde oylanacak, System.String[]

Demokratların çoğunlukta olduğu Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Temsilciler Meclisi'nde çarşamba günü Başkan Donald Trump'ın azil süreciyle ilgili hazırlanan dosya oylamaya sunularak Senato'ya gönderilecek.


Bu gelişmeyle Trump'ın azil soruşturması yeni bir aşamaya girecek ve ABD Başkanı'nın azil sürecini yönetecek yetkililer belli olacak. Senato Başkanı Mitch McConnell daha şimdiden duruşma tarihini 21 Ocak belirlerken, şahitlerin çağırılmasının olumsuz sonuçlar verebileceğini duyurdu.

Euronews.com'da Görüntüle

Amerika Birleşik Devletleri, Donald Trump, Dünya, Son Dakika

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 15.01.2020 10:55 
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Rus milletvekili, sıcak havalar için ABD'yi suçladı
ABD Başkanı Trump, Kasım Süleymani'ye küfür etti: O. çocuğu Acil iniş yapan uçak yakıtını okulun üstüne boşalttı: 23 yaralı Son dakika: Mısır polisi Anadolu Ajansı'nın ofisini bastı: 1 'i Türk 4 çalışan gözaltına alınarak bilinmeyen bir yere götürüldü

Son Dakika Haberleri
17:28 Mısır polisinin AA Kahire ofisine düzenlediği baskın - Son Dakika Haber
17:24 Kosova'da Reçak Katliamı kurbanları anıldı - Son Dakika Haber
17:23 İdlib'de hava saldırısı 10 ölü, 20?den fazla yaralı - Son Dakika Haber
17:21 Operasyon anı kamerada - Son Dakika Haber
17:19 Manisa'da minibüs ile otomobil çarpıştı: 4 yaralı - Son Dakika Haber
17:10 YSK'da yeni dönem! Başkan Sadi Güven ve 5 üyenin yerine seçim yapılacak - Son Dakika Haber
17:06 Davutoğlu cephesinden Demirtaş'a sert sözler: Milletten özür dilemeli - Son Dakika Haber

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.01.2020 17:32:41. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Trump'ın azil süreci yeni bir döneme giriyor: Azil dosyası Temsilciler Meclisi'nde oylanacak - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]