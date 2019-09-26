Son Dakika Haberleri: Trump'ın azil sürecini başlatan ihbar mektubunun bir kısmı yayımlandı
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Trump'ın azil sürecini başlatan ihbar mektubunun bir kısmı yayımlandı

1 saat önce

Amerika Birleşik Devletleri'nde Temsilciler Meclisi İstihbarat Komitesi, Başkan Donald Trump'ı yetkilerini yabancı bir ülkeye 2020 yılındaki seçimlere müdahale içinbaskı uygulamakla suçlayan ihbar mektubunun gizliliği kaldırılmış kısımlarını yayınladı

Trump'ın azil sürecini başlatan ihbar mektubunun bir kısmı yayımlandı, System.String[]

Amerika Birleşik Devletleri'nde Temsilciler Meclisi İstihbarat Komitesi, Başkan Donald Trump'ı yetkilerini yabancı bir ülkeyi 2020 yılındaki seçime müdahaleye zorlamakla suçlayan ihbar mektubunun gizliliği kaldırılmış kısımlarını yayınladı.


Mektupta "aşağıda anlatılan eylemler çok açık ve ciddi, istismar ya da hukukun ve devlet nizamının çiğnenmesi gibi problemler teşkil etmektedir" ve bu "kamu politikalarında görüş farklılığı ile açıklanamayacak" durum 'acil endişe' tanımına uymaktadır dendi.

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Amerika Birleşik Devletleri, Donald Trump, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 26.09.2019 07:00 
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