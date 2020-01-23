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Trump'ın azil yargılamasında 2'inci gün sona erdi, taraflara 24 saat süre
6 saat önce
ABD Başkanı Donald Trump'ın azli istemiyle Senatoda devam eden yargılamanın ikinci gününde açılış sunumlarını yapan 7 Demokrat savcı vekil, Trump'ın Ukrayna soruşturmasında suçlu olduğunu ve azledilmesi gerektiğini savundu. Senato Genel Kurulunda yerel saatle 13.00'te başlayan duruşma 9 saat sürdü
Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump'ın azli istemiyle Senatoda devam eden yargılamanın 2'inci gününde açılış sunumlarını yapan 7 Demokrat savcı vekil, Trump'ın Ukrayna soruşturmasında suçlu olduğunu ve azledilmesi gerektiğini savundu.
Senato Genel Kurulunda yerel saatle 13.00'te dua ile başlayan ikinci gün duruşması, yaklaşık 9 saat sürdü.
Haber Yayın Tarihi: 23.01.2020 08:48
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