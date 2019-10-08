Son Dakika Haberleri: Trump'ın azli davasının kilit ismi Giuliani: "İfade vermeyeceğim"
Son Dakika Güncel Trump'ın azli davasının kilit ismi Giuliani: 'İfade vermeyeceğim'

Trump'ın azli davasının kilit ismi Giuliani: "İfade vermeyeceğim"

1 saat önce

ABD Başkanı Donald Trump'ın görevden alma davasının kilit isimlerinden olan Rudi Giuliani, istediği şartlar yerine getirilmediği sürece soruşturma kapsamında ifade vermeyeceğini söyledi.

Trump'ın azli davasının kilit ismi Giuliani:

ABD Başkanı Donald Trump'ın görevden alma davasının kilit isimlerinden olan Rudi Giuliani, istediği şartlar yerine getirilmediği sürece soruşturma kapsamında ifade vermeyeceğini söyledi.

Donald Trump'ın görevden alma davasının kilit isimlerinden olan Trump'ın kişisel avukatı Rudi Giuliani soruşturmayı yürüten Adam Schiff'in komiteden ayrılması için oylama yapılmadan ifade vermeyeceğini ya da bilgi aktarmayacağını söyledi. Giuliani'nin "Schiff'in komiteden ayrılması için bir oylama yapılmadan önce ifade vermem" ifadelerini kullandı.

Senato Yargı Komitesi Başkanı, Cumhuriyetçi Parti üyesi Lindsay Graham, daha önce Giuliani'yi komitesinin önünde ifade vermeye davet edeceğini söylemişti. Giuliani ise, geçen hafta sonu yaptığı açıklamada, ABD Başkanı'na yönelik görevden alma davalarını engellemek amacıyla Demokratlara karşı dava hazırladığında bulunduğu açıklamasını yapmıştı.

(İHA)

Amerika Birleşik Devletleri, Donald Trump, Adam Schiff, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 08.10.2019 11:10 Kaynak: İHA
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