Trump'ın azli soruşturmasında itirafçı sayısı ikiye çıktı
1 saat önce
Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Başkanı Donald Trump'ın azledilmesi soruşturmasında muhbir sayısı ikiye çıktı.
Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Başkanı Donald Trump'ın azledilmesi soruşturmasında muhbir sayısı ikiye çıktı.
Trump'ın Ukrayna Devlet Başkanı Volodymyr Zelenskiy'e 2020 seçimlerindeki rakiplerinden Joe Biden ve oğlu Hunter hakkında yolsuzluk soruşturması açması için baskı yaptığını iddia eden itirafçının Avukatı Mark Zaid, ikinci itirafçının konuyla ilgili "ilk elden bilgiye sahip" olduğunu söyledi.
Haber Yayın Tarihi: 07.10.2019 10:51
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