Son Dakika Haberleri: Trump'ın azli soruşturmasında itirafçı sayısı ikiye çıktı
Son Dakika Dünya Trump'ın azli soruşturmasında itirafçı sayısı ikiye çıktı

Trump'ın azli soruşturmasında itirafçı sayısı ikiye çıktı

1 saat önce

Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Başkanı Donald Trump'ın azledilmesi soruşturmasında muhbir sayısı ikiye çıktı.

Trump'ın azli soruşturmasında itirafçı sayısı ikiye çıktı, System.String[]

Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Başkanı Donald Trump'ın azledilmesi soruşturmasında muhbir sayısı ikiye çıktı.


Trump'ın Ukrayna Devlet Başkanı Volodymyr Zelenskiy'e 2020 seçimlerindeki rakiplerinden Joe Biden ve oğlu Hunter hakkında yolsuzluk soruşturması açması için baskı yaptığını iddia eden itirafçının Avukatı Mark Zaid, ikinci itirafçının konuyla ilgili "ilk elden bilgiye sahip" olduğunu söyledi.

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Amerika Birleşik Devletleri, Donald Trump, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 07.10.2019 10:51 
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