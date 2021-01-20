Trump'ın BAE'ye 50 adet F35 savaş uçağı ve 18 adet SİHA satışına onay verdiği iddia edildi - Son Dakika

Eski ABD Başkanı Donald Trump'ın görevinin son saatlerinde Birleşik Arap Emirlikleri'ne (BAE) 50 adet F35 savaş uçağı ve 18 adet silahlı insansız hava aracı (SİHA) satışına onay veren bir anlaşmayı imzaladığı öne sürüldü.

Eski ABD Başkanı Donald Trump'ın yeni Başkan Joe Biden'ın görevi devralmasından 1 saat önce Birleşik Arap Emirlikleri'ne (BAE) 50 adet F35 savaş uçağı ve 18 adete kadar silahlı insansız hava aracı (SİHA) satışına onay veren bir anlaşmayı imzaladığı öne sürüldü. Biden'ın ise BAE ile yapılan bu anlaşmayı gözden geçireceği aktarıldı.

BAE, geçtiğimiz sene Ağustos ayında İsrail ile ilişkileri normalleştirmeyi kabul etmesinin ardından ABD'den F35 savaş uçağı almak istediğini belirtmişti. ABD Dışişleri Bakanlığı ve başkent Washington DC'deki BAE Büyükelçiliği anlaşmaya ilişkin açıklama yapmadı.

(İHA)