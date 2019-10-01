Son Dakika Haberleri: Trump'ın başı Avustralya Başbakanı Morrison'a baskı yaptığı için dertte
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Trump'ın başı Avustralya Başbakanı Morrison'a baskı yaptığı için dertte

1 saat önce

ABD Başkanı Donald Trump'ın, Avustralya Başbakanı Scott Morrison'a, Özel Savcı Robert Mueller'in soruşturmasını geçersiz kılmak için baskı yaptığı iddia edildi.

Trump'ın başı Avustralya Başbakanı Morrison'a baskı yaptığı için dertte, System.String[]

ABD Başkanı Donald Trump'ın, Avustralya Başbakanı Scott Morrison'a, Özel Savcı Robert Mueller'in soruşturmasını geçersiz kılmak için baskı yaptığı iddia edildi.

Ukrayna Cumhurbaşkanı Volodımır Zelenskıy'den Joe Biden'ın oğlunun soruşturulması için yardım istemesi yüzünden görevden alınma davasıyla uğraşan Donald Trump'ın başı bu kez de Robert Mueller yüzünden derde girdi. Trump'ın, Mueller'in soruşturmasını itibarsızlaştırmak için Avustralya Başbakanı Scott Morrison'a baskı yaptığı ortaya çıktı. New York Times'ta yer alan habere göre, Trump, Avustralya Başbakanı Scott Morrison'a, Başsavcı William P. Barr'ın soruşturmasını kolaylaştırarak, Özel Savcı Robert Mueller'in soruşturmasını geçersiz kılmak için baskı yaptı. New York Times, baskının son haftalarda geldiğini ve Trump'ın açıkça Morrison'dan yardım istediğini iddia etti. Buna ek olarak, Morrison'la görüşmenin transkriptini yalnızca çok az sayıda insanın erişebileceği şekilde sınıflandırdığı belirtildi. Trump'ın, görevden alınma sürecinin başlatılmasına neden olan Ukrayna cumhurbaşkanına yapılan baskıya benzer bir strateji yürüttüğü iddia edildi. Gazeteye göre konuşmada Trump'ın Morrison'a Avustralya asıllı olan Mueller'in soruşturmasını itibarsızlaştırılmak için partizan ve yozlaşmış kökenleri olduğunun kanıtlanması için baskı yaptığını iddia edildi.

Avustralya hükümeti sözcüsü ise ABC TV kanalına yaptığı açıklamada iddiaları doğruladı. Sözcü açıklamasında, "Avustralya hükümeti her zaman soruşturma altındaki konulara daha fazla ışık tutmaya yardımcı olacak çabalara, yardım etmeye ve işbirliğine hazır olmuştur" dedi.

(İHA)

Amerika Birleşik Devletleri, Donald Trump, Avustralya, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 01.10.2019 10:00 Kaynak: İHA
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