Trump'ın basın toplantısına "koronavirüste 2. dalga ihtimali" damga vurdu - Son Dakika
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Trump'ın basın toplantısına "koronavirüste 2. dalga ihtimali" damga vurdu

38 dakika önce

ABD Başkanı Donald Trump, ülkesinin ikinci bir yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını yaşamayacağını savunurken, uzmanlar virüsün sonbaharda yeniden görülebileceği ihtimalini öne çıkardı.

Trump'ın basın toplantısına

ABD Başkanı Donald Trump, ülkesinin ikinci bir yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını yaşamayacağını savunurken, uzmanlar virüsün sonbaharda yeniden görülebileceği ihtimalini öne çıkardı.

Trump, Kovid-19 ile Mücadele Görev Gücünün Beyaz Saray'daki basın toplantısında gündemi değerlendirdi.

Toplantıya, ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi (CDC) Direktörü Robert Redfield'in dün Washington Post'a yaptığı "virüsün ikinci dalgası daha kötü olabilir" açıklaması damga vurdu.

Trump, Redfield'in sözlerinin basına yanlış aktarıldığını savunarak "Redfield, sadece virüsün grip ile birleşme ihtimaline ilişkin grip aşısı konusunda uyarıda bulunmak istemişti." dedi.

Redfield ise toplantıda söz alarak, "Ben yalnızca gelecek sonbaharda ya da kışta virüsün ikinci dalgasının daha zor ve karmaşık olabileceğini söyledim, daha kötü olacağını değil. Bu yıl şanslıydık çünkü virüs salgını başladığında grip sezonu bitmişti, ama gelecek yıl ikisi birleşirse aynı anda solunum yollarını etkileyen iki hastalığımız olur." dedi.

Bir muhabirin, "Peki Washington Post sizin sözlerinizi doğru aktardı mı?" sorusu üzerine Redfield, "Evet söylediklerimi doğru yazmışlar ancak ben 'daha kötü' demedim, 'daha zor' dedim. Başlıkta hata vardı." açıklamasını yaptı.

Trump ise virüsün tekrar geleceğine inanmadığını kaydederek, "Virüs tekrar gelse bile, bu yılki gibi gelmez. Kolaylıkla kontrol altına alabileceğimiz bir dozda gelir." diye konuştu.

"Virüs tekrar gelirse onu kolaylıkla yok edebiliriz"

Beyaz Saray Kovid-19 ile Görev Gücü'nde yer alan Doktor Deborah Birx ise, salgının bu yıl ülkeye geldiğinde, ellerinde virüse ilişkin çok fazla bilgi olmadığını, ancak şu anda daha hazırlıklı olduklarını vurguladı.

Trump'ın, virüsün tekrar gelme ihtimalinin düşük olup olmadığını sorması üzerine Birx, "Şu an bunu bilemeyiz." yanıtını verdi.

Toplantının ilerleyen dakikalarında konuşan Doktor Anthony Fauci ise, "Kesinlikle sonbaharda koronavirüs gelecek. Bu salgın şeklinde mi olur, bilmiyoruz." açıklamasını yaptı.

Trump ise bunun üzerine virüsün geri gelmeyeceği iddiasından vazgeçerek, "Virüs tekrar gelirse onu kolaylıkla yok edebiliriz. Çünkü bu süreçten çok şey öğrendik." değerlendirmesinde bulundu.

Trump, Georgia'nın güzellik merkezleri ve kuaförleri açmasına karşı

Beyaz Saray'ın yayımladığı eylem planı çerçevesinde bazı eyaletlerin ekonomilerini yeniden faaliyete geçirmeye hazırlandıklarını belirten Trump, bu konuda bugün Georgia Valisi Brian Kemp ile bir telefon görüşmesi yaptıklarını söyledi.

Trump, "Vali Kemp'e, bizim planımızdaki 1. aşamaya aykırı olan, bazı mekanların açılması kararına kesinlikle katılmadığımı söyledim. Ama diğer yandan da neyin doğru olduğunu düşünüyorsa onu yapmalı. Ama ben yine de spaların, güzellik salonlarının, kuaförlerin açılması için henüz çok erken olduğunu düşünüyorum. Biraz daha beklemeliler." değerlendirmesinde bulundu.

Trump basına yüklendi

Basının, kendilerine yeterince adil davranmadığını savunan Trump, "Şimdi basın sürekli test kapasitemizi sorguluyor. Biz 350 milyon nüfusumuzun hepsine 10 kere test yapsak, basın çıkıp '11. test nerede, Trump işini yapmıyor' diye yazar." dedi.

Toplantı esnasında Trump'ın, söylediklerine karşı çıkan bazı basın mensuplarının da sözünü kestiği dikkatlerden kaçmadı.

Trump, hükümetin işletmelere verdiği yardım paketinden yararlandığını öne sürerek, bu parayı geri istediği Harvard ve Stanford üniversiteleri hakkında, "Harvard, yardım paketindeki parayı kabul etmeyeceğini açıkladı. Stanford'a da parayı göndermeyeceğiz. Bu üniversitelere teşekkür ederim." diye konuştu.

Trump'tan, salgından etkilenen azınlıklar için özel konsey

ABD'deki Kovid-19 salgınının, siyahileri, Hispanikleri ve azınlıkları ciddi şekilde etkilediğine işaret eden Trump, "Siyahi ve Hispanik toplumların ekonomik sağlıklarını koruma sözüme sadığım. Bugün Beyaz Saray'a Konut ve Kentsel Gelişim Bakanı Ben Carson önderliğinde bir konsey kurulması emrini verdim. Bu konsey, yeterince hizmet alamayan ve Kovid-19'dan etkilenen toplumlara odaklanacak." bilgisini paylaştı.

Salgından etkilenen bir diğer grubun da bakım evlerinde kalan yaşlılar olduğunun anımsatılması üzerine Trump, "Yaşlılarla yakından ilgileniyoruz. Tabii benim dışımdaki yaşlılarla, kimse bana bakmak istemiyor." dedi.

Öte yandan, İran'ın Dünya'nın yörüngesine gönderdiğini açıkladığı uyduya ilişkin bir soruya karşılık Trump, "Biz İran hakkında çok şey biliyoruz. İran'ın kendisinden daha çok şey biliyoruz." ifadelerini kullandı.

Trump, ABD'nin "Bağımsızlık Günü" olan 4 Temmuz kutlamalarının da bu yıl yine Washington DC'deki "National Mall" olarak adlandırılan alanda yapılacağını kaydetti.

Sağlık çalışanlarının, Kovid-19 ile mücadelede ön saflarda yer aldığına işaret eden Trump, ülkenin birçok kentinde, sağlık çalışanları için hava kuvvetlerinin gösteri yapacağını açıkladı.

Amerika Birleşik Devletleri, Donald Trump, Beyaz Saray, Washington, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.04.2020 03:18 Kaynak: AA

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