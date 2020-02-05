Trump'ın 'Birliğin Durumu' konuşmasındaki iddiaları doğru mu? - Son Dakika
Son Dakika Dünya Trump'ın 'Birliğin Durumu' konuşmasındaki iddiaları doğru mu? - Son Dakika Dünya

Trump'ın 'Birliğin Durumu' konuşmasındaki iddiaları doğru mu?

6 saat önce

ABD Başkanı Donald Trump geleneksel "Birliğin Durumu" konuşmasında birçok iddia ortaya attı. Bazıları doğru olan bu söylemlerin bazıları ise yanlıştı.

Trump'ın 'Birliğin Durumu' konuşmasındaki iddiaları doğru mu?, System.String[]

ABD Başkanı Donald Trump, 3 Kasım'da yapılacak başkanlık seçimleri öncesinde son kez geleneksel "Birliğin Durumu" konuşmasını yaptı. Konuşmasında 3 yıl önce 'Amerika'nın geri dönüşünü' başlattıklarına işaret eden Trump, konuşmasında ağırlıklı olarak kendi yönetiminin performansını övdü.


İşsizliğin, suçun ve yoksulluğun azaltılması, güvenin ve gelir düzeyinin artırılması gibi birçok konuda ciddi gelişme kaydettiklerini ve ekonomiyi güçlendirdiklerini söyleyen Trump'ın bazı yorumlarının ise gerçeği yansıtmadığı belirtildi.

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Amerika Birleşik Devletleri, Donald Trump, Dünya, Son Dakika

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 05.02.2020 02:54 
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