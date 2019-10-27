Son Dakika Haberleri: Trump'ın 'büyük bir şey oldu' açıklaması heyecan yarattı
Son Dakika Ekonomi Trump'ın 'büyük bir şey oldu' açıklaması heyecan yarattı

Trump'ın 'büyük bir şey oldu' açıklaması heyecan yarattı

1 saat önce

ABD Başkanı Trump'ın "Az önce çok büyük bir şey oldu" şeklindeki Twitter paylaşımı kamuoyunda heyecana neden oldu.

Trump'ın 'büyük bir şey oldu' açıklaması heyecan yarattı, System.String[]

ABD Başkanı Trump'ın "Az önce çok büyük bir şey oldu" şeklindeki Twitter paylaşımı kamuoyunda heyecana neden oldu.

Amerika Birleşik Devletleri, Donald Trump, Twitter, Ekonomi

Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi: 27.10.2019 09:49 
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