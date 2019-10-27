Trump'ın 'büyük bir şey oldu' açıklaması heyecan yarattı
1 saat önce
ABD Başkanı Trump'ın "Az önce çok büyük bir şey oldu" şeklindeki Twitter paylaşımı kamuoyunda heyecana neden oldu.
ABD Başkanı Trump'ın "Az önce çok büyük bir şey oldu" şeklindeki Twitter paylaşımı kamuoyunda heyecana neden oldu.
Haber Yayın Tarihi: 27.10.2019 09:49
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