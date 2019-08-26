Son Dakika Haberleri: Trump'ın çin açıklamasıyla abd piyasaları artışla açıldı
Son Dakika Ekonomi Haber

Trump'ın çin açıklamasıyla abd piyasaları artışla açıldı

44 dakika önce

ABD Başkanı Donald Trump'ın, Fransa'nın Biarritz kentinde gerçekleştirilen G7 Zirvesi'nde, Çin'in ABD'ye misilleme olarak uyguladığı ek gümrük vergilerine karşın, görüşmelere hazır olduğunu söylemesi etkisiyle, ABD hisse senedi piyasaları haftaya artışla başladı.

Trump'ın çin açıklamasıyla abd piyasaları artışla açıldı, System.String[]

– ABD Başkanı Donald Trump'ın, Fransa'nın Biarritz kentinde gerçekleştirilen G7 Zirvesi'nde, Çin'in ABD'ye misilleme olarak uyguladığı ek gümrük vergilerine karşın, görüşmelere hazır olduğunu söylemesi etkisiyle, ABD hisse senedi piyasaları haftaya artışla başladı.

Trump'ın G7 Zirvesi'ndeki "Çin, dün gece üst düzey ticaret yetkililerimizi arayarak yeniden görüşmelere dönmek istediklerini söyledi, bu yüzden yeniden masaya oturacağız ve sanırım bu kez bir şeyler yapmak istiyorlar" yorumu piyasalarda canlanmaya neden oldu.

Gelişmeler etkisiyle ABD hisse senedi piyasalarında son durum şöyle:

Dow Jones yüzde 0.77,

Nasdaq yüzde 0.89 ve

S&P yüzde 0.73 yükseldi.

- İstanbul

Amerika Birleşik Devletleri, Çin Halk Cumhuriyeti, Donald Trump, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 26.08.2019 04:49 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



ABD'li yatırımcılar Alman Axel Springer'in yüzde 42,5'ini satın aldı
Kuyumculardan altın uyarısı: 320 lirayı görecek Çuval dolusu para verip aldığı araç hayatını kabusa çevirdi Cem Yılmaz TEMA'nın başlattığı kampanyaya 40 bin TL bağış yaptı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.8.2019 17:34:34. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Trump'ın çin açıklamasıyla abd piyasaları artışla açıldı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]