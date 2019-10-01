Son Dakika Haberleri: Trump'ın "Çin kutlaması" Cumhuriyetçilerden tepki topladı
Son Dakika Güncel Haber

Trump'ın "Çin kutlaması" Cumhuriyetçilerden tepki topladı

54 dakika önce

ABD Başkanı Donald Trump, Çin Halk Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 70'inci yıl dönümü dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı.

Trump'ın

ABD Başkanı Donald Trump, Çin Halk Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 70'inci yıl dönümü dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı.

Trump, sabah saatlerinde Twitter'da "(Çin Devlet Başkanı Şi Cinping) Başkan Şi'yi ve Çin halkını, Çin Halk Cumhuriyeti'nin 70. kuruluş yıl dönümünden dolayı kutluyorum." paylaşımını yaptı. ABD Başkanının mesajı Kongre'nin Cumhuriyetçi üyelerini rahatsız etti.

Cumhuriyetçi Parti'den Wyoming Vekili Liz Cheney ve Wisconsin Vekili Mike Gallagher yaptıkları ortak açıklamada, Çin'in kurulduğu günden bu yana çeşitli insan hakları ihlallerinde bulunduğunu ifade ederek "Bugün bir kutlama günü değil. Aksine bugün, Çin Komünist Partisi'nin şu anda ve geçmişte kurban ettiği kişileri hatırlamak için bir fırsat." değerlendirmesinde bulundu.

Nebraska'nın Cumhuriyetçi Senatörü Ben Sasse de yayımladığı mesajında, "Bugün Çinli tiranlar, komünist baskının 70. yılını, tipik zalim sembolizmleriyle kutladılar." ifadesini kullandı.

Sasse, " Hong Kong'daki özgürlük arayan insanlar bu yıl dönümünde yas tutuyor, Amerikan halkı, tanrının verdiği şerefleri inkar edenlere karşı Hong Kongluların yanında duruyor." görüşünü paylaştı.

Bazı Twitter kullanıcıları da Trump'ın paylaşımına tepki gösterdi.

Amerika Birleşik Devletleri, Çin Halk Cumhuriyeti, Donald Trump, Twitter, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 01.10.2019 10:46 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Altın güne yükselişle başladı! İşte güncel fiyatlar
Havalimanında kontrolden çıkan yemek dağıtım aracı uçağa çarpmak üzereyken durduruldu Alanyaspor'dan Fenerbahçelileri kızdıran Cisse paylaşımı! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Suriyeli mültecilere ilişkin paylaşımda dikkat çeken Aylan bebek detayı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.10.2019 23:40:56. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Trump'ın "Çin kutlaması" Cumhuriyetçilerden tepki topladı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]