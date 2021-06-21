Trump'ın Covid-19'a yakalanan ABD'lileri Guantanamo'ya göndermek istediği iddia edildi - Son Dakika

Washington Post Muhabirleri Yasmeen Abutaleb ve Damian Paletta tarafından kaleme alınan "Kabus Senaryosu: Trump Yönetiminin Tarihi Değiştiren Salgınla Mücadelesinin İçinden" adlı kitapta, Trump'ın Covid-19'a yakalananları Guantanamo'ya göndermek istediği iddia edildi.

Washington Post Muhabirleri Yasmeen Abutaleb ve Damian Paletta tarafından kaleme alınan "Kabus Senaryosu: Trump Yönetiminin Tarihi Değiştiren Salgınla Mücadelesinin İçinden" adlı kitapta eski ABD Başkanı Donald Trump hakkında ilginç iddialar ortaya atıldı. Üst düzey Beyaz Saray yetkililerinin de aralarında bulunduğu 180 kişi ile yapılan röportajlara dayanan ve 29 Haziran'da piyasaya sürülecek olan kitapta, Trump'ın Beyaz Saray Durum Odası'nda Şubat 2020'de yapılan bir toplantıya dair detaylar basına sızdırıldı.

Basına yansıyan detaylarda, Trump'ın toplantı Beyaz Saray yetkilileri ile yurtdışında Covid-19'a yakalanmış ABD'liler ile nasıl başa çıkacaklarını tartıştığı ve kötü şöhretli Guantanamo'da virüse yakalanan ABD'lilerin karantinaya alınıp alınamayacağını sorduğu iddia edildi.

Kitapta, Trump'ın toplantıda "Sahip olduğumuz bir adamız yok mu? Peki ya Guantanamo?" ifadelerini kullandığı ve yardımcılarının bu fikir karşısında hayrete düştüğü aktarıldı. Trump'ın aynı fikri ikinci kez dile getirdiği ve yardımcılarının şiddetle karşı çıkması sonucu söz konusu fikrin bir daha gündeme gelmediği ifade edildi.

Kitapta ayrıca, Trump'ın toplantı sırasında "Mal ithal ediyoruz. Virüs ithal etmeyeceğiz" dediği iddia edildi.

"Testler yüzünden seçimi kaybedeceğim"

Washington Post tarafından kitaptan yayınlanan diğer bir alıntıda ise Trump'ın yapılan Covid-19 testleri ile ilgili şikayetleri olduğu ve dönemin Sağlık Bakanı Alex Azar'la geçtiğimiz sene 18 Mart'ta yaptığı bir telefon görüşmesinde "Testler yüzünden seçimi kaybedeceğim. Hangi aptal testleri federal hükümetin yapacağını söyledi?" diye bağırarak, şikayette bulunduğu öne sürüldü. Azar'ın ise Trump'a damadı ve testlerden sorumlu baş danışmanı Jared Kushner'a kastederek, "Ah, Jared'ı mı kastediyorsun?" dediği iddia edildi. - WASHINGTON