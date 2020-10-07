Trump'ın 'Covid-19, gripten daha az ölümcül' mesajını Facebook sildi, Twitter engelledi - Son Dakika
BBC

Trump'ın 'Covid-19, gripten daha az ölümcül' mesajını Facebook sildi, Twitter engelledi

07.10.2020 09:57
Trump'ın 'Covid-19, gripten daha az ölümcül' mesajını Facebook sildi, Twitter engelledi, System.String[]

Facebook ve Twitter, ABD Başkanı Donald Trump'ın Covid-19'un 'gripten daha az ölümcül' olduğunu iddia ettiği paylaşımını engelledi.

Facebook ve Twitter, ABD Başkanı Donald Trump'ın Covid-19'un 'gripten daha az ölümcül' olduğunu iddia ettiği paylaşımını engelledi. Facebook mesajı silerken, Twitter paylaşımı 'gizledi'.

Trump, koronavirüs tedavisi gördüğü hastaneden çıktıktan sonraki mesajında "Grip mevsimi geliyor. Her yıl birçok insan; bazen 100 binin üzerinde insan aşıya rağmen gripten ölüyor. Bunun için ülkemizi kapatacak mıyız? Hayır, bununla yaşamayı öğrendik. Tıpkı Covid'le yaşamayı öğrendiğimiz gibi. Birçok topluluk için Covid gripten daha az ölümcül" dedi.

Twitter Trump'ın bu mesajına "Bu tweet, Covid 19'la ilgili yanıltıcı ve potansiyel olarak zararlı bilgilerin yayılmasına ilişkin Twitter kurallarını ihlal etmektedir. Bununla birlikte Twitter, mesajın erişilebilir olmasının, kamuoyunun çıkarına olabileceğine karar vermiştir" uyarısı koydu.

Facebook, ikinci kez Trump'ın mesajını siliyor

Trump'ın paylaşımına bu uyarıya tıkladıktan sonra ulaşılabiliyor.

Facebook da mesajın kaldırılmasıyla ilgili olarak "Covid 19'un ciddiyetiyle ilgili yanlış bilgileri kaldırıyoruz" açıklamasını yaptı. Facebook ikinci kez Trump'ın bir mesajını siliyor. Twitter ise daha önce birçok kez Trump'ın mesajlarına uyarı koydu.

Trump, mesajının engellenmesine "230'u kaldırın' diye başka bir paylaşımla karşılık verdi.

Donald Trump'ın göndermede bulunduğu bu yasa maddesinde sosyal ağların, kullanıcılarının paylaşımlarının içeriğinden sorumlu olmadığı belirtiliyor. Yasa bu platformlara sakıncalı gördükleri içeriğe müdahale hakkı veriyor.

Bu yasa kaldırılırsa, sosyal medya şirketlerine, içeriklere yönelik müdahale ya da değişiklikleri için dava açılabilecek.

'Covid-19, 10 kat daha tehlikeli'

Covid-19'dan ölüm oranı tam olarak bilinmiyor. Ama Johns Hopkins Üniversitesi'ne göre hastalık, birçok grip türünden daha - belki de 10 kat ya da daha fazla- tehlikeli.

ABD Ulusal Alerji ve Bulaşıcı Hastalıklar Enstitüsü Başkanı Dr. Anthony Fauci de Kongre'ye ifade verirken Covid-19'un 10 kata kadar daha ölümcül olabileceğini söylemişti.

2010 yılından bu yana ABD'de her yıl, gripten 12.000 ile 61.000 kişi hayatını kaybediyor. ABD tarihinde bir yıl içinde 100 bin ölüm nadir görüldü.

Trump'ın 'Covid-19, gripten daha az ölümcül' mesajını Facebook sildi, Twitter engelledi

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Son Dakika Dünya Trump'ın 'Covid-19, gripten daha az ölümcül' mesajını Facebook sildi, Twitter engelledi - Son Dakika Dünya

BBC
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