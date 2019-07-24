Son Dakika Haberleri: Trump'ın Cumhuriyetçi senatörlerle yaptığı Türkiye toplantısından yaptırımlarla ilgili karar çıkmadı
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Trump'ın Cumhuriyetçi senatörlerle yaptığı Türkiye toplantısından yaptırımlarla ilgili karar çıkmadı

1 saat önce

Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump'ın Cumhuriyetçi senatörlerle yaptığı toplantıdan Türkiye'ye yapılacak yaptırımlarla ilgili bir karar çıkmadı

Trump'ın Cumhuriyetçi senatörlerle yaptığı Türkiye toplantısından yaptırımlarla ilgili karar çıkmadı, System.String[]
Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump'ın Cumhuriyetçi senatörlerle yaptığı toplantıdan Türkiye'ye yapılacak yaptırımlarla ilgili bir karar çıkmadı.

New York Times'ın kongre muhabiri Cati Edmonson isimsiz kaynaklara dayandırdığı sosyal medya paylaşımında bir karar alınmadığını belirtti. Edmonson daha öncesinde ise Senatör John Cornyn'in toplantının amacının Türkiye olmasına rağmen iç politika gibi çok sayıda konunun ele alındığı şeklinde yorum yaptığını belirtmişti.
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Amerika Birleşik Devletleri Başkanı, Donald Trump, Türkiye, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 24.07.2019 09:52 
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