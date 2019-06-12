Son Dakika Haberleri: Trump'ın damadı hakkında yeni iddia
Son Dakika Ekonomi Haber

Trump'ın damadı hakkında yeni iddia

30 dakika önce

ABD Başkanı Donald Trump'ın damadı ve başdanışmanı Jared Kushner'in kurucusu olduğu ve hala hissesinin bulunduğu emlak şirketinin, 2017'den beri, isimleri bilinmeyen denizaşırı yabancı yatırımcılardan 90 milyon dolar yatırım aldığı iddia edildi.

Trump'ın damadı hakkında yeni iddia, System.String[]
ABD Başkanı Donald Trump'ın damadı ve başdanışmanı Jared Kushner'in kurucusu olduğu ve hala hissesinin bulunduğu emlak şirketinin, 2017'den beri, isimleri bilinmeyen denizaşırı yabancı yatırımcılardan 90 milyon dolar yatırım aldığı iddia edildi.
Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi : 12.06.2019 12:13 
Amerika Birleşik Devletleri, Jared Kushner, Donald Trump, Ekonomi
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Goldman Sachs: Fed bu yıl faiz indirmeyecek Dolar yeni güne nasıl başladı? İşte güncel rakamlar Altın düşüşünü sürdürüyor! İşte gram, çeyrek ve cumhuriyet altını fiyatları Piyasayı 100 milyon dolar dolandıran Meryem Uzerli'nin eski sevgilisi ABD'de ortaya çıktı

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.6.2019 00:43:23. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Trump'ın damadı hakkında yeni iddia
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]