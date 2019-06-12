Trump'ın damadı hakkında yeni iddia
30 dakika önce
ABD Başkanı Donald Trump'ın damadı ve başdanışmanı Jared Kushner'in kurucusu olduğu ve hala hissesinin bulunduğu emlak şirketinin, 2017'den beri, isimleri bilinmeyen denizaşırı yabancı yatırımcılardan 90 milyon dolar yatırım aldığı iddia edildi.
ABD
Haber Yayın Tarihi : 12.06.2019 12:13
Başkanı Donald Trump
'ın damadı ve başdanışmanı Jared Kushner
'in kurucusu olduğu ve hala hissesinin bulunduğu emlak şirketinin, 2017'den beri, isimleri bilinmeyen denizaşırı yabancı yatırımcılardan 90 milyon dolar yatırım aldığı iddia edildi.
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