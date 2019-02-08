Son Dakika Haberleri: Trump'ın Damadı Körfez Ülkelerini Ziyaret Edecek

Trump'ın Damadı Körfez Ülkelerini Ziyaret Edecek

1 saat önce

ABD Başkanı Trump'ın damadı ve danışmanı Jared Kushner ile Orta Doğu Barış Elçisi Jason Greenblatt, 'Yüzyılın Anlaşması' planını görüşmek üzere Şubat ayın sonunda Körfez ülkelerini ziyaret edecek.

Trump'ın Damadı Körfez Ülkelerini Ziyaret Edecek, System.String[]
ABD Başkanı Trump'ın damadı ve danışmanı Jared Kushner ile Orta Doğu Barış Elçisi Jason Greenblatt, 'Yüzyılın Anlaşması' planını görüşmek üzere Şubat ayın sonunda Körfez ülkelerini ziyaret edecek.

Beyaz Saray yetkilileri, ABD Başkanı Donald Trump'ın damadı Jared Kushner ve Orta Doğu Barış Elçisi Jason Greenblatt'ın Şubat ayın sonlarında Umman, Bahreyn, Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri ve Katar'ı ziyaret etmeyi planlandığını duyurdu. Kushner ve Greenblatt'ın iki ülkeyi daha ziyaret edebileceği ifade edildi.

Kushner ve Greenblatt yapacakları ziyaret kapsamında, ABD Başkanı Trump'ın sunduğu 'Yüzyılın Anlaşması' planı ve Körfez ülkelerinin desteğini yenilemeyi görüşecekleri kaydedildi.

Kushner'in ayrıca İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile gelecek hafta Varşova'da düzenlenmesi planlanan Orta Doğu konferansında bir araya gelmesinin beklendiği aktarıldı. - WASHINGTON

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.02.2019 04:16 Kaynak: İHA

Orta Doğu, Amerika Birleşik Devletleri, Körfez, Donald Trump, Güncel
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