Trump'ın Damadı Körfez Ülkelerini Ziyaret Edecek
1 saat önce
ABD Başkanı Trump'ın damadı ve danışmanı Jared Kushner ile Orta Doğu Barış Elçisi Jason Greenblatt, 'Yüzyılın Anlaşması' planını görüşmek üzere Şubat ayın sonunda Körfez ülkelerini ziyaret edecek.
ABD
Başkanı Trump
'ın damadı ve danışmanı Jared Kushner
ile Orta Doğu
Barış Elçisi Jason Greenblatt, 'Yüzyılın Anlaşması' planını görüşmek üzere Şubat ayın sonunda Körfez
ülkelerini ziyaret edecek. Beyaz Saray
yetkilileri, ABD Başkanı Donald Trump
'ın damadı Jared Kushner ve Orta Doğu Barış Elçisi Jason Greenblatt'ın Şubat ayın sonlarında Umman, Bahreyn
, Suudi Arabistan
, Birleşik Arap Emirlikleri
ve Katar
'ı ziyaret etmeyi planlandığını duyurdu. Kushner ve Greenblatt'ın iki ülkeyi daha ziyaret edebileceği ifade edildi.
Kushner ve Greenblatt yapacakları ziyaret kapsamında, ABD Başkanı Trump'ın sunduğu 'Yüzyılın Anlaşması' planı ve Körfez ülkelerinin desteğini yenilemeyi görüşecekleri kaydedildi.
Kushner'in ayrıca İsrail
Başbakanı Binyamin Netanyahu ile gelecek hafta Varşova
'da düzenlenmesi planlanan Orta Doğu konferansında bir araya gelmesinin beklendiği aktarıldı. - WASHINGTON
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Haber Yayın Tarihi : 08.02.2019 04:16 Kaynak: İHA
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