- Trump'ın damadı Kushner, Ağlama Duvarı'nı ziyaret etti - Son Dakika

- Trump'ın damadı Kushner, Ağlama Duvarı'nı ziyaret etti

TEL AVİV - ABD Başkanı Donald Trump'ın damadı Jared Kushner, Mescid'i Aksa'nın batı duvarı olan Burak Duvarı'nı (Ağlama Duvarı) ziyaret etti.

ABD Başkanı Donald Trump'ın damadı ve kıdemli danışmanı Jared Kushner, İsrail ve BAE'nin 13 Ağustos'ta ABD'nin ara buluculuğunda ilişkilerin normalleşme anlaşması sonrasında İsrail'e gelerek Mescid'i Aksa'nın batı duvarı olan Burak Duvarı'nı (Ağlama Duvarı) dün ziyaret etti. Dünyanın tepkisini çeken anlaşma sonrası ABD ve İsrail ikili ilişkilerini geliştirecek adımlar atmaya devam ediyor. İsrail'e ziyarette bulunan Trump'ın damadı Kushner, İsrail hava yollarının bugün gerçekleştireceği Birleşik Arap Emirlikleri'ne ilk ticari uçuşu öncesi işgal altındaki Doğu Kudüs'te Burak Duvarı'nı (Ağlama Duvarı) ziyaret etti. İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ve Kushner, dün Kudüs'te İsrail-Birleşik Arap Emirlikleri barış anlaşmalarıyla ilgili basına ortak açıklamalar yaparak anlaşmanın bölgede iyimserlik oluşturduğunu iddia etti.