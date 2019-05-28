Son Dakika Haberleri: Trump'ın damadı Kushner 'Yüzyılın Anlaşması'nın tanıtımı için Orta Doğu'da
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Trump'ın damadı Kushner 'Yüzyılın Anlaşması'nın tanıtımı için Orta Doğu'da

1 saat önce

ABD Başkanı Donald Trump'ın damadı ve başdanışmanı Jared Kushner, Uluslararası Müzakereler Özel Temsilcisi Jason Greenblatt ve İran Özel Temsilcisi Brian Hook'dan oluşan 3 kişilik heyet, 'Yüzyılın Anlaşması' planının ekonomik kısmını anlatmak üzere Orta Doğu turuna çıktı

Trump'ın damadı Kushner 'Yüzyılın Anlaşması'nın tanıtımı için Orta Doğu'da, System.String[]
ABD Başkanı Donald Trump'ın damadı ve başdanışmanı Jared Kushner, Uluslararası Müzakereler Özel Temsilcisi Jason Greenblatt ve İran Özel Temsilcisi Brian Hook'dan oluşan 3 kişilik heyet, Yüzyılın Anlaşması olarak tanımlanan ABD'nin barış planının ekonomik kısmını anlatmak üzere Orta Doğu turuna çıktı.

Trump'ın ekibinin ilk durağı Fas oldu.
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Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi : 28.05.2019 05:38 
Jared Kushner, Amerika Birleşik Devletleri, Orta Doğu, Donald Trump, Dünya
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