Trump'ın damadı Kushner 'Yüzyılın Anlaşması'nın tanıtımı için Orta Doğu'da
1 saat önce
ABD Başkanı Donald Trump'ın damadı ve başdanışmanı Jared Kushner, Uluslararası Müzakereler Özel Temsilcisi Jason Greenblatt ve İran Özel Temsilcisi Brian Hook'dan oluşan 3 kişilik heyet, 'Yüzyılın Anlaşması' planının ekonomik kısmını anlatmak üzere Orta Doğu turuna çıktı
ABD
Haber Yayın Tarihi : 28.05.2019 05:38
Başkanı Donald Trump
'ın damadı ve başdanışmanı Jared Kushner
, Uluslararası Müzakereler Özel Temsilcisi Jason Greenblatt ve İran
Özel Temsilcisi Brian Hook'dan oluşan 3 kişilik heyet, Yüzyılın Anlaşması olarak tanımlanan ABD'nin barış planının ekonomik kısmını anlatmak üzere Orta Doğu
turuna çıktı.
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oldu.
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