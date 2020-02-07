Trump'ın danışmanı Kushner: Filistinlilerin peşinden koşmayacağız - Son Dakika
Son Dakika Dünya Trump'ın danışmanı Kushner: Filistinlilerin peşinden koşmayacağız - Son Dakika Dünya

Trump'ın danışmanı Kushner: Filistinlilerin peşinden koşmayacağız

6 saat önce

ABD Başkanı Trump'ın damadı ve danışmanı Kushner, ABD'nin teklif ettiği barış planının 'son şans' olabileceğini belirterek, "Filistinlilerin peşinden koşmayacağız" dedi.

Trump'ın danışmanı Kushner: Filistinlilerin peşinden koşmayacağız, System.String[]

ABD Başkanı Donald Trump'ın damadı ve danışmanı Jared Kushner, barış planına ilişkin, "(Filistin) Görüşmek isterlerse bunu seve seve yaparız ama peşlerinden koşmayacağız." dedi.


Kushner, Trump yönetiminin barış planını anlatmak için BM Güvenlik Konseyi üyesi 15 ülkenin temsilcisi ile ABD'nin BM Daimi Temsilciliğinde bir araya geldi.

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Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 07.02.2020 09:41 
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