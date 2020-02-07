Trump'ın danışmanı Kushner: Filistinlilerin peşinden koşmayacağız

ABD Başkanı Donald Trump'ın damadı ve danışmanı Jared Kushner, barış planına ilişkin, "(Filistin) Görüşmek isterlerse bunu seve seve yaparız ama peşlerinden koşmayacağız." dedi.



Kushner, Trump yönetiminin barış planını anlatmak için BM Güvenlik Konseyi üyesi 15 ülkenin temsilcisi ile ABD'nin BM Daimi Temsilciliğinde bir araya geldi.