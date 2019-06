Trump'ın doğum gününde New York'ta protesto

NEW YORK (AA) – ABD Başkanı Donald Trump 'ın 73 yaş gününde, Meksika sınırındaki göçmenlere yönelik politikaları New York 'ta düzenlenen gösteride protesto edildi.Manhattan bölgesindeki Trump Uluslararası Otel ve Tower binasının önünde toplanan göstericiler, Trump hükümetinin, özellikle yasa dışı göçmen çocukların ailelerinden koparılarak gözaltında tutulmasını ellerinde taşıdıkları pankart ve dövizlerle protesto etti.Bina önünde "ABD'nin Göçmen politikası suçtur" yazılı büyük bir pankart açan göstericiler, "Trump yaş gününü kutlarken çocuklar ailelerinden ayrı doğum günü geçiriyor", "Çocuklar gözaltında ölüyor", "Çocuklar kafeslerde doğum günlerini geçiriyor", "Kafeslere Hayır" şeklinde dövizler taşıdı. Bazı göstericilerin ise sınırda ailelerinden koparılmış çocukları tel parmaklıklar arkasında gösteren gerçek fotoğraflar taşıdığı görüldü.Gösteride, içinde folyo battaniyeye sarılarak kıvrılmış yatan cansız çocuk mankeninin bulunduğu, üzerinde "NoKidsInCages (Kafeslerdeki Çocuklara Hayır)" yazılı not bulunan metal kafes ise dikkat çekti.Geçen çarşamba, söz konusu kafeslerden 24 adeti, başta Fox Haber Kanalı, CNN ve New York Times gibi medya kuruluşlarının bulunduğu binalar olmak üzere Manhattan ve Brooklyn bölgelerindeki işlek yaya trafiğinin bulunduğu değişik alanlara kimliği belirsiz kişiler tarafından bırakılmıştı.Üzerinde "NoKidsİnCages (Kafeslerdeki Çocuklara Hayır)" notuyla bırakılan ve sokaklardaki işaret ve park direklerine zincirlenen metal kafesleri sökmek için polis yoğun çaba harcamıştı.