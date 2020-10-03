Trump'ın doktoru: "Başkan şu anda gayet iyi durumda" - Son Dakika

Trump'ın doktoru: "Başkan şu anda gayet iyi durumda"

Yeni tip koronavirüse (Kovid-19) yakalanan ABD Başkanı Donald Trump'ın doktoru Sean Conley, "Başkan Trump'ın durumu bu sabah itibariyle gayet iyi." açıklamasını yaptı.

Yeni tip koronavirüse (Kovid-19) yakalanan ABD Başkanı Donald Trump'ın doktoru Sean Conley, "Başkan Trump'ın durumu bu sabah itibariyle gayet iyi." açıklamasını yaptı.

Kovid-19'a yakalanan ve dün Walter Reed Askeri Hastanesine kaldırılan Trump'ın doktoru ABD Başkanı'nın sağlık durumu hakkında bir basın toplantısı düzenledi.

Conley, basın toplantısına, "Bu sabah itibarıyla Başkan Trump'ın durumu gayet iyi." sözleriyle başladı.

Koronavirüs testinin pozitif çıkmasının ardından hastaneye getirilmesi kararını ilgili tıp ekibiyle istişare halinde kendisinin verdiğini dile getiren Conley, "Başkan'ın buraya getirilmesini tedbir amaçlı olarak biz istedik. Kendisinin hafif öksürüğü ve yorgunluğu var, perşembe ve cuma sabahı ateşi vardı ancak ondan sonra ateşi kalmadı." şeklinde konuştu.

"Şu anda oksijen desteğine ihtiyacı yok"

Trump'ın oksijen desteği alıp almadığı sorularına net bir yanıt veren Conley, "Başkan şu anda oksijene bağlı değil. Oksijen desteğine ihtiyacı yok şu anda. Hastaneye geldiğinden bu yana oksijene hiç bağlanmadı." bilgisini verdi.

Conley, ayrıca Trump'ın oksijen satürasyonunun yüzde 96 olduğunu açıkladı.

Diğer doktorlarla birlikte Trump'a uygulanan tedaviden de bahseden Conley, "Remdesivir" adlı ilacın yanı sıra kendisine özel bir "antikor kokteyli" verildiğini belirtti.

Kaç günde hastaneden çıkacağı belli değil

Trump'ın Özel Kalemi Mark Meadows ile birlikte Başkanlıkla ilgili işlerini yürütmeye devam ettiğini vurgulayan Conley, "Kendisine Kovid-19'la ilgili uluslararası protokolleri ve onun ötesini uyguluyoruz. Kaç günde hastaneden çıkacağını söylemek şu anda pek mümkün değil." ifadesini kullandı.

Başkan Trump'ın şu anda nefes alma zorluğu yaşamadığını kaydeden Doktor Conley, "Kendisi 74 yaşında bir erkek ve biraz kilolu, buna bağlı durumları her an kontrol ediyoruz. Onun dışında gayet sağlıklı." yorumunu yaptı.

Trump'ın eşi Melania Trump'ın durumuna da değinen Conley, "First Lady çok iyi durumda, o sebeple buraya gelmesine gerek yoktu." dedi.

Beyaz Saray yetkilisinden dikkat çeken açıklama

Öte yandan adının açıklanmasını istemeyen bir Beyaz Saray yetkilisi, Beyaz Saray'ı takip eden muhabirlere Trump'ın sağlık durumuna ilişkin bir açıklama yaptı.

Söz konusu yetkili, açıklamasında, "Başkan'ın temel fonksiyonlarının son 24 saatteki durumu çok endişe vericiydi ve bu bakımdan önümüzdeki 48 saat onun bakımı noktasında çok önemli olacak. Tam iyileşme sürecine ilişkin yolumuz henüz tam açık değil." ifadesini kullandı.

Trump'ın doktorunun açıklamasından sonra yapılan bu ilave açıklama dikkati çekti.

Perşembeyi cumaya bağlayan gece Kovid-19'a yakalandığını Twitter hesabından duyuran Trump, dün başkent Washington DC'ye yarım saatlik mesafede Maryland eyaletinde bulunan Walter Reed Askeri Hastanesine kaldırılmıştı.

Trump'ın doktoru: Başkan şu anda gayet iyi durumda
Trump'ın doktoru: Başkan şu anda gayet iyi durumda
Trump'ın doktoru: Başkan şu anda gayet iyi durumda
Trump'ın doktoru: Başkan şu anda gayet iyi durumda

Amerika Birleşik Devletleri, Donald Trump, Koronavirüs, Sabah, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 03.10.2020 20:31 - Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Trump'ın doktoru: 'Başkan şu anda gayet iyi durumda' - Son Dakika

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