Trump'ın doktoru Conley: "Başkan'ın sağlığı iyiye gidiyor, yarın taburcu edebiliriz" - Son Dakika

Trump'ın doktoru Conley: "Başkan'ın sağlığı iyiye gidiyor, yarın taburcu edebiliriz"

Yeni tip koronavirüse (Kovid-19) yakalanan ABD Başkanı Donald Trump'ın doktoru Sean Conley, Trump'ın sağlık durumunun iyiye gittiğini ve iyileşme sürecinin böyle devam etmesi durumunda pazartesi günü taburcu edilebileceğini açıkladı.

Trump'ın doktoru Conley:

Yeni tip koronavirüse (Kovid-19) yakalanan ABD Başkanı Donald Trump'ın doktoru Sean Conley, Trump'ın sağlık durumunun iyiye gittiğini ve iyileşme sürecinin böyle devam etmesi durumunda pazartesi günü taburcu edilebileceğini açıkladı.

Perşembeyi cumaya bağlayan gece Kovid-19 testinin pozitif çıktığını açıklayan ve cuma günü Walter Reed Askeri Hastanesi'ne kaldırılan ABD Başkanı Trump'ın sağlık durumu iyiye gidiyor.

Trump'ın doktoru Conley, hastanenin önünde bir basın brifingi düzenleyerek ABD Başkanı'nın güncel sağlık durumuna ilişkin açıklamalarda bulundu. Trump'ın sağlık durumunun iyiye gittiğini ve hayati organlarında kaygı verici herhangi bir durum bulunmadığını söyleyen Conley, "Başkan virüse yakalandıktan sonra iki kez oksijen seviyesinde düşüş yaşandı. İlki cuma sabahı yaşandı ve kendisine bir saat kadar oksijen takviyesi yapıldı, diğeri de dün sabah yaşandı ancak hızlıca toparladı." değerlendirmesini yaptı.

Conley, Trump'ın cuma sabahı ateşinin yüksek, halsiz olduğunu ve oksijen seviyesindeki düşüşle kendisinin Walter Reed Hastanesi'ne getirilmesinin daha iyi olacağına inandıkları için ABD Başkanı'nın hastaneye getirildiğini vurguladı.

Trump'ın tüm değerlerinin yakından izlendiğini ve şu anda hastalığının iyileşme sürecinin iyi gittiğini kaydeden Conley, "Eğer iyileşme süreci şimdiki gibi devam ederse kendisini yarın hastaneden taburcu edebiliriz." ifadesini kullandı.

Dün Trump'ın Özel Kalem Müdürü Mark Meadows'un "Başkan'ın durumu endişe vericiydi." şeklindeki açıklaması da sorulan Conley, Meadows'un açıklamasının yanlış ele alındığını savunarak Trump'ın cuma günkü durumuna ilişkin "konunun başka bir yöne evrilmemesi için ihtiyatlı açıklamalar yaptıklarını" ifade etti.

Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı O'Brien'dan "yetki devri gündemde değil" açıklaması

Öte yandan Amerikan CBS kanalına Trump'ın sağlık durumuyla ilgili bir değerlendirmede bulunan Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı Robert O'Brien, Trump'ın iyi durumda olduğunu vurguladı. O'Brien, "Başkan şu anda iyi durumda, bir an önce Beyaz Saray'a dönüp çalışmalarına oradan devam etmek istiyor ama bir süre daha burada kalması gerekebilir." şeklinde konuştu.

Trump'ın sağlık durumunun kötüleşmesi ihtimali karşısında herhangi bir yetki devrinin gündemlerinde olup olmadığı şeklindeki soruya ise O'Brien, "Hayır yetki devri gibi bir şey gündemimizde yok, Başkan şu an iyi durumda." cevabını verdi.

Trump'ın Kovid-19'a yakalanması

Perşembeyi cumaya bağlayan gece Kovid-19'a yakalandığını Twitter hesabından duyuran Trump, dün başkent Washington DC'ye yarım saatlik mesafede Maryland eyaletinde bulunan Walter Reed Askeri Hastanesine kaldırılmıştı.

Trump'ın doktoru Sean Conley, dün sabah saatlerinde yaptığı açıklamada, "Başkan Trump'ın durumu bu sabah itibariyle gayet iyi." ifadesini kullanmıştı.

Diğer yandan Trump'ın Özel Kalem Müdürü Meadows, Amerikan medyasına yaptığı açıklamada, "Başkan'ın temel fonksiyonlarının son 24 saatteki durumu çok endişe vericiydi ve bu bakımdan önümüzdeki 48 saat onun bakımı noktasında çok önemli olacak. Tam iyileşme sürecine ilişkin yolumuz henüz tam açık değil." ifadelerini kullanmıştı.

Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 04.10.2020 19:21 - Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Trump'ın doktoru Conley: 'Başkan'ın sağlığı iyiye gidiyor, yarın taburcu edebiliriz' - Son Dakika

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